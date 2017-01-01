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Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisini açtı



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu ile TÜBİTAK arasında düzenlenen protokol çerçevesinde planlanan Bilim Fuarı sergisinin açılışı gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşması yapan Proje Yürütücüsü Matematik Öğretmeni Elif Işık, okul müdürü, öğretmenler ve projede görev alan öğrencilerle uzun bir uğraşıdan sonra 20 proje ile Bilim Fuarını açtıklarını ifade etti. Daha sonra açılan sergide, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları yakından inceleyen ve öğrencilerden bilgiler alan Kaymakam Çakıcı, öğrencileri çok istekli ve yetenekli gördüğünü dile getirerek özellikle bazı projeleri ilk defa gördüğünü söyledi ve orijinal çalışmaların bulunduğuna vurgu yaptı.

Öğrenciler, TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisinde açtıkları stantlarda birbirinden farklı ve oldukça ilginç çalışmalarını görücüye çıkardı. TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisinin düzenlenmesinin önemine değinen Okul Müdürü Duran Boran "Bilim Fuarı Sergisinin amacı; öğrencilerimizde var olan üretici fikirleri ortaya çıkararak, diğer öğrencilerle kendi aralarında bir farkındalık oluşturmak ve yeni fikirleri paylaşmaktır" diyerek sergiye yönelik gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Büyük beğeni toplayan TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği daha sonra öğrenci grupları ve ziyaretçilerin gelmesi ile devam etti.

Açılışa, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Tuysüz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 14:16:38 TSI

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