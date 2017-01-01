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Kiraz'dan teşekkür ziyareti



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MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum sonrası Yeşilyurt İlçesine bağlı Konak ve Gündüzbey Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlara referandum da oy kullandıkları için teşekkür etti.

16 Nisan'da yapılan referandum sonrası teşekkür ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz son olarak Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi, Gündüzbey Mahallesi ve Yeşilyurt ilçe merkezini ziyaret ederek vatandaşlara referandumda oy kullandıkları için teşekkür etti. Kiraz burada yaptığı açıklamada referandumdan sonra oy kullanan vatandaşlara ve esnaflara teşekkür ettiklerini belirterek "Oyunuzun rengi ne olursa olsun referandum da oy kullandığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Çiftçilere de köylülere de verilen destek de ciddi sorunlara var, biz hep şu çağrıyı yaptık gerek mazot desteğinde gerekse alan bazında çiftçilerimizin desteklenmesi bekleniyor. Kayısı üreticilerinin bu girdaptan kurtulması gerekiyor. Bunun içinde temel kayısı politikası oluşturulması gerekiyor. Bir Malatya politikası oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

Kayısı da dolu yağışından dolayı hasar oluştuğunu ifade eden Kiraz, buna rağmen TARSİM'in bunu görmezden geldiğini savunarak "TARSİM'den den kaynaklı ciddi sıkıntılar var. Eksperler geldiğinde doğru ve tarafsız çiftçiden yana düzenleme yapmadıklarını ve görüş ifade etmediklerini görüyoruz ve kayısı üreticileri için büyük sorunların olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kayısı üreticisi için bereketli bir yıl olmasını dileyen Kiraz, "Ramazan Ayının yaklaştığı şu gönlerde tüm vatandaşlarımıza huzur, mutluluk, kardeşlik getirmesini diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla birlikte olacağız" ifadelerini kulandı.

Ziyarete Kiraz'ın yanı sıra CHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Ahmet Küçük ve partililer de katıldı.

(SD-Y)



25.05.2017 14:15:35 TSI

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