ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yavuzeli okullararası turnuva şampiyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:17
Yavuzeli okullararası turnuva şampiyonu
Yavuzeli okullararası turnuva şampiyonu

(Fotoğraflı)

Mahmut Genç
GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli'nde Ortaokullar arası futbol müsabakalarında Yavuz Sultan Selim Ortaokulu şampiyon oldu.
Yavuzeli İlçesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği, İlçe genelinde Ortaokullararası halı saha futbol müsabakaları final maçı İmam Hatip Ortaokulundaki Şehit Ömer Halis Demir Halı Sahasında Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu arasında oynandı. Final müsabakasında karşılaşmada toplam 40 dakika oynanan maçta, iki takımında kıyasıya mücadele ederken, bulduğu güzel pozisyonları gole çeviremezken karşılaşma 0-0 berabere bitti. Maçın hemen ardından penaltı vuruşlarına geçilirken, gülen taraf 5-4 skor ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu oldu. Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu ise ikinci olarak tamamlarken, üçüncü Büyükkarakuyu Ortaokulu oldu. Halı Saha Futbol Turnuvalarda birinci olan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerine İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, ikinci olan Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu öğrencilerine, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli ve üçüncü olan Büyükkarakuyu Ortaokulu öğrencilerine ise ilçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı madalya ve kupa hediyelerini verdi.
İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, katılan herkese teşekkür ederek, "Katılım sağlayan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum, şampiyon Yavuz Sultan Selim Ortaokulu sporcularımızı da kutluyorum" dedi.
(LO-SD-Y)

25.05.2017 14:17:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Oğuzeli MYO kampüsü çiçek açıyor
YEREL

OĞUZELİ MYO KAMPÜSÜ ÇİÇEK AÇIYOR
Yavuzeli'nde Tubitak bilim şenlikleri sergisi
YEREL

YAVUZELİ'NDE TUBİTAK BİLİM ŞENLİKLERİ SERGİSİ
Türkiye'de çoğunluk çekirdek aile
YEREL

TÜRKİYE'DE ÇOĞUNLUK ÇEKİRDEK AİLE
MHP'li Taşdoğan, mazbatasını aldı
YEREL

MHP'Lİ TAŞDOĞAN, MAZBATASINI ALDI
Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ
Fatma Şahin'den Ramazan Ayı kutlaması
YEREL

FATMA ŞAHİN'DEN RAMAZAN AYI KUTLAMASI
Gaziantep'te sarımsak hasadı
YEREL

GAZİANTEP'TE SARIMSAK HASADI
Gaziantep'teki camiler Ramazan ayına hazır
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ CAMİLER RAMAZAN AYINA HAZIR
SANKO Üniversitesi'nde Sempozyum
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ'NDE SEMPOZYUM
GÜNCELLEME - Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi
YEREL

GÜNCELLEME - GAZİANTEP'TEKİ KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ
Araban'da mezuniyet coşkusu
YEREL

ARABAN'DA MEZUNİYET COŞKUSU
Gaziantep'te parkta cenin bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE PARKTA CENİN BULUNDU
GTO Delegeleri TOBB 73. Genel kurulunda
YEREL

GTO DELEGELERİ TOBB 73. GENEL KURULUNDA
Üniversite öğrencileri ilköğretim okulunda bakım ve onarım yaptı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA BAKIM VE ONARIM YAPTI
Miniklerden Muhteşem yıl sonu gösterisi
YEREL

MİNİKLERDEN MUHTEŞEM YIL SONU GÖSTERİSİ
Gaziantep'te STK'ların Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri paneli düzenlenecek
YEREL

GAZİANTEP'TE STK'LARIN SURİYELİ MÜLTECİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PANELİ DÜZENLENECEK
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Gazi kentten 52 bin 800 öğrenci ecdadıyla buluştu
YEREL

GAZİ KENTTEN 52 BİN 800 ÖĞRENCİ ECDADIYLA BULUŞTU
Yapder kent ve yaşam ödülleri
YEREL

YAPDER KENT VE YAŞAM ÖDÜLLERİ
İslahiye'ye &quot;kırmızı biber anıtı&quot;
YEREL

İSLAHİYE'YE "KIRMIZI BİBER ANITI"

HKÜ'de mezuniyet coşkusu
YEREL

HKÜ'DE MEZUNİYET COŞKUSU
İslahiye MYO organik tarım programı öğrencileri sahada
YEREL

İSLAHİYE MYO ORGANİK TARIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ SAHADA
Başkan Özkeçeci, Ak Parti'nin 3. Büyük Olağanüstü Kongresini değerlendirdi.
YEREL

BAŞKAN ÖZKEÇECİ, AK PARTİ'NİN 3. BÜYÜK OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİ DEĞERLENDİRDİ.
Gazetecilere verilen 3 günlük eğitim son buldu
YEREL

GAZETECİLERE VERİLEN 3 GÜNLÜK EĞİTİM SON BULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...