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Yavuzeli okullararası turnuva şampiyonu



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli'nde Ortaokullar arası futbol müsabakalarında Yavuz Sultan Selim Ortaokulu şampiyon oldu.

Yavuzeli İlçesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği, İlçe genelinde Ortaokullararası halı saha futbol müsabakaları final maçı İmam Hatip Ortaokulundaki Şehit Ömer Halis Demir Halı Sahasında Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu arasında oynandı. Final müsabakasında karşılaşmada toplam 40 dakika oynanan maçta, iki takımında kıyasıya mücadele ederken, bulduğu güzel pozisyonları gole çeviremezken karşılaşma 0-0 berabere bitti. Maçın hemen ardından penaltı vuruşlarına geçilirken, gülen taraf 5-4 skor ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu oldu. Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu ise ikinci olarak tamamlarken, üçüncü Büyükkarakuyu Ortaokulu oldu. Halı Saha Futbol Turnuvalarda birinci olan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerine İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, ikinci olan Hacı Sait Korkmaz Ortaokulu öğrencilerine, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Nedim Siverekli ve üçüncü olan Büyükkarakuyu Ortaokulu öğrencilerine ise ilçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı madalya ve kupa hediyelerini verdi.

İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, katılan herkese teşekkür ederek, "Katılım sağlayan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum, şampiyon Yavuz Sultan Selim Ortaokulu sporcularımızı da kutluyorum" dedi.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 14:17:40 TSI

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