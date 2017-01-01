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Başkan Tütüncü, Göçerler Mahallesi'nde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Göçerler Mahallesi'ne tarihinde bu kadar hizmet asla yapılmamıştır. Bu bir rekor olarak kayıtlara girecektir" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan'ın düzenlediği bahar şenliğine katıldı. Bahar şöleninde konuşan Başkan Hakan Tütüncü, "8 yıllık belediye başkanlığımda hangi mahalleye gittiysem kimlere ne söz verdiysem o sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştım, çalışıyorum. Sizler yol verdiğimiz sürede de çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Göçerler Mahallesi'nde 2016'da düzenledikleri iftar yemeğinde ve Fatih Mahallesi'ndeki semt spor sahasının açılışında yaptığı konuşmalarda verdiği sözleri yerine getirdiğini anımsatan Tütüncü, "Göçerler ve bölge halkımızın yüzüne, sözünü yerine getirmiş bir belediye başkanının rahatlığı ve yüz aklığı ile bakıyor olmanın mutluluğu içerisindeyim."



"2B'yi çözeceğiz dedik, çözdük"

Göçerler ile Kepez'in 19 mahallesinde yaşanan 2B ile ilgili mülkiyet sorununu 2009'da çözeceğine söz verdiğini anımsatan Tütüncü, "2B'yi çözeceğimiz sözümüzü 2012'de yerine getirdik. 2B'yi çözdükten sonra tapulama işlemleri başladı. Daha evvel tapuları olanlar da 2B'den dolayı bina yapamıyorlardı. 2B problemi çözülünce tapulu alanlara da bina yapılabilir hale geldi. Göçerler'in kuzey bölgesinde Antalya'nın en güzel binaları yapılıyor. 2B'den tapusu alanlar da binalarını yapmaya başladılar."



"Vakıf takası sözümüzü tuttuk"

Bölge halkına, Vakıf arazilerinde yaşanan tapu problemini çözdüklerinin müjdesini veren Tütüncü, "Yıllardır Fatih, Göçerler ve Çamlıbel Mahallelerinde 2B sınırı içerisinde kalan yerlerde vakıf arazileri vardı. Bu vakıf arazilerinin tapulaması ve takası 2B'den dolayı yapılamıyordu. 2014'de bu kardeşiniz artık bundan sonra vakıf alanlarıyla ilgili tapulamaları da çözeceğiz, takasları gerçekleştireceğiz, endişe etmeyin, demişti. Vakıf arazilerinin, Hazine arazileri ile takası 1 ay önce tamamlandı. Takas ile Fatih, Göçerler, Çamlıbel, Erenköy ve bölgedeki Vakıf arazileri artık hazine arazisine dönüştü. Hazine arazi haline gelen Vakıf arazilerini de belediyemiz devralacak ve bu arazileri hak sahiplerine tapulayacak."



Bölgeye bin 500 yataklı şehir hastanesi

Başkan Hakan Tütüncü, bin 500 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin, Göçerler Mahallesi'ne inşa edileceğini kaydederek, "Bu yatırım, Yüksek Planlama Kurulu'nda kabul edildi. Bölgemize, bütün Antalya'ya ve Akdeniz'e hizmet verecek bin 500 yataklı şehir hastanesi geliyor. Sütçüler bölgesine 350 yataklı küçük bir devlet hastanesi kazandırdık. Çevresindeki 100 bin ile 150 bin TL'ye satılan gayrimenkuller şimdi 2 milyona yakın bir bedelle satılıyor. Şehir hastanesi yapılır da bölgedeki araziler kıymetli olmaz mı? Çok yakında bölge şaha kalkacak ve Göçerler, Antalya'nın parmakla gösterilecek bir mahallesi olacak."



Kat artışı sözü yerine getirildi

Kat artışı sözünü de tuttuğunun altını çizen Tütüncü, Fatih, Göçerler ve Çamlıbel Mahallelerinde mevcut imar planlarında 2 kat olan konut alanlarında yapılaşma hakkını imar planı revizyonuyla 7 kata çıkaracağını aktardı. Başkan Tütüncü, plan revizyonunun Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olduğunu anımsattı.



"Bu kadar hizmet asla yapılmadı"

Başkan Hakan Tütüncü, Göçerler'de hizmet rekoru kırdıklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti: "2B çözüldü. Vakıf takası gerçekleşti. Şimdi tapular hazırlanıyor. Park Orman bölgeye kazandırdık. Bölgeye bin 500 yataklı şehir hastanesi yapılıyor. Bölge halkı çok daha değerli ve güzel bir yaşama merhaba diyecek. Göçerler'e tarihinde bu kadar hizmetler asla yapılmamıştır, Allah'n izniyle bugünden sonra da yapılmayacaktır ve bu rekor olarak kayıtlara girecektir. Bunu yapan biziz, bunu yapan sizsiniz. Seçim olsa da olmasa da mahallelere gelip çalışmalarıyla ilgili halkına hesap veren bir belediye başkanınız var. İşimiz, sevdamız Kepezlilerin daha güzel bir şehirde yaşamasıdır. Bu azimle çalışıyoruz. Mahalleye başta okul olmak üzere yeni müjdelerimiz de olacak. Hemşehrilerimiz, hizmetlerin, eserlerin en güzelini görmeye devam edecek."



66 mahallede iftar

Tütüncü, bu Ramazan ayında da 66 mahallede iftar sofrası kuracaklarını dikkat çekerek, "Bu iftar sofralarında Ramazan'ın güzelliğini halkımızla paylaşacağım. Ramazan ayı, Kepezli hemşehrilerimize, milletimize, İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sanatçıların sahne aldığı bahar şölenine AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, meclis üyeleri, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkekeş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 14:18:28 TSI

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