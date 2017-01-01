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Manisa'da yetki Eğitim-Bir-Sen'de



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Her yıl mayıs ayında yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda 6 bin 848 üye sayısıyla Manisa genelinde Eğitim-Bir-Sen geçen yıl olduğu gibi bu yılda Manisa'daki yetkili sendika oldu.

Yetki sürecini değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, eğitim iş kolları sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda 6 bin 848 üye sayısıyla büyümelerini sürdürerek geçen yıl olduğu gibi yine Manisa genelinde yetkili sendika olduklarını söyledi.

Manisa'da yetkiyi pekiştirdiklerini vurgulayan Öner, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme toplantısı neticesinde milli eğitim, üniversite ve KYK olmak üzere toplam 6 bin 848 üye sayısıyla Manisa'da yine yetkili sendika olduk. Geçen yıldan bu yana büyümemizi sürdürerek, yeni üyeler ailemize katarak, Milli Eğitim Müdürlüğünde 6 bin 516, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 250, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda 82 üye sayısıyla yetkiyi aldık ve Manisa'da gücümüzü arttırarak yetkimizi tazeledik." dedi.

"Yetkinin ve inanmışlığın getirdiği gücümüzle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz." diyen Öner, "Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen, gayret sarf eden il yönetimimize, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Temsilciliğimize, ilçe temsilcilerimize, ilçe temsilcilerimizin şahsında yönetim kurulları, kadınlar komisyonları ve tüm işyeri temsilcilerimize, zirveden yeni ufuklara yolculuğumuzda bize destek veren, emeği geçen görünmez kahramanlara değerli üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yetki Manisa'ya, eğitim camiasına, ülkemize hayırlı olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun." şeklinde konuştu.

(SC-Y)



25.05.2017 14:17:14 TSI

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