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Oğuzeli MYO kampüsü çiçek açıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli MYO'da renkli lastikler temalı Toplumsal Duyarlılık Projeleri etkinliği şenlik havasında gerçekleşti.

Geri dönüşümü desteklemek amacıyla hazırlanan "Renkli Lastikler" projesi kapsamında gerçekleştirilen; Proje Yürütücüleri Yrd. Doç. Dr. Aslı Özpolat, Öğr. Gör. Dr. Filiz Çayırağası, Öğr. Gör. Günbala Güven, Öğr. Gör. Derya Taşdemir tarafından organize edilen etkinlik Oğuzeli MYO kampüsünde renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Projeyle amaçlarının insan kaynaklı çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu belirten Proje Yöneticilerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Özpolat, kirliliğin bir sembolü olarak kullanılmış araç lastiklerini seçtiklerini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Aslı Özpolat, her yıl milyonlarca atık lastiğin çevre kirliğine sebep olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özpolat, bu lastiklerde çiçeklerin de açabileceğini göstermek ve öğrencilere de bu bilinci kazandırmak istediklerini söyledi. Etkinlik alanını ziyaret eden Oğuzeli MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karahan ise çevre bilincinin gelişimine katkı sağlayan böyle bir projenin sonuçlarını yerleşkede görmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek proje ekibini tebrik etti. Etkinlikte öncelikle, araba lastikleri renkli sprey boyalarla boyanarak, her lastiğe çiçek ekildi.

"Renkli Lastikler" Projesi kapsamında öğrenciler ve öğretim elemanları keyifli anlar yaşadı. Bahar Şenliği'ne dönüşen etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlendi hem de geri dönüşüm malzemelerini kullanarak Oğuzeli yerleşkesi bahçesini düzenledi. Tüm yılın yorgunluğunun atıldığı, öğrenci ve öğretim elemanlarının birlikte gerçekleştirdiği etkinlik dans, eğlence ve halaylarla son buldu.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 14:19:51 TSI

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