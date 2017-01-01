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Beğenler Mahallesinde üst yapı çalışması tamamlandı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes ilçesine bağlı Beğenler Mahallesinde gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının ardından kilit parke taşı kaplama işini de tamamladı.

Manisalıların daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Beğenler Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Mahallede daha önce MASKİ Genel Müdürlüğünce 3 bin 400 metrelik kanalizasyon hattı ve 3 bin metrelik içme suyu şebeke hattı tamamlanmış ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarına da başlanılmıştı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü'müzce mahallenin içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı tamamlandı. Ardından kilit parkı taşı ve bordür döşeme çalışmalarına start verildi" dedi.

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Beğenler Mahallesi'nde 22 bin 484 metrekare kilit parke taşı döşemesi yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Beğenler Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte toz ve çamurdan etkilenmeyecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

(AY-Y)



25.05.2017 14:20:13 TSI

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