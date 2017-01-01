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Odunpazarı'ndaki fırınlara Ramazan denetimi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Ramazan ayının yaklaşması üzerine bölge genelindeki fırınları denetledi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan operasyonda un ve unlu mamullerin üretiminin yapıldığı fırınlar; temizlikten, iş yeri ruhsatına, ürünlerin gramajından iş yeri çalışanlarının sağlık karnelerine ve hijyenik durumlarına kadar sıkı denetim altına alındı.

"Sağlıklı ekmek üretiliyor"

Yapılan kontrollerde denetlenen fırınların bir çoğunun sağlıklı koşullarda üretim yaptığını belirleyen belediye ekipleri, hijyen koşullarına uymayan fırınlara uyarıda bulundu. Özellikle ekmek gramajlarını hassas tartılarla ölçen ekipler ekmeklerin üzerinde yer alması gereken etiketleri kontrol etti.

"Denetimler devam edecek"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayı öncesi gıda denetimlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Amaçlarının halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, uyarı yapılan yerlerin yeninden kontrol edileceğini belirttiler.

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 14:20:59 TSI

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