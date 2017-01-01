Odunpazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosundan yıl sonu konseri
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, kültür ve sanat dolu etkinliklerle Eskişehirlilerle buluşmaya devam ediyor.
Gerçekleştiren kültür ve sanat çalışmaları kapsamında son olarak Türk Sanat Müziği Korosu Yıl Sonu Konseri düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şefliğini Tamburi Meriç Düzbaş'ın yaptığı konserde 58 korist yer aldı. Konserde koristlere; ud, kanun, keman, çello, ney ve ritim sazları eşlik etti. Konser sonunda koro üyeleri ile izleyiciler hep birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.
(İHA-MET-Y)
25.05.2017 14:21:35 TSI
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