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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Ramazan Aslan yönetimindeki 43 FY 867 plakalı otomobil, sürücünün kalp krizi geçirmemesi sebebiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Aslan'a yaralandı.

Aslan, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek tedavi altına alındı. Burada kalp krizi de geçirdiği belirlenen Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(EFE)



25.05.2017 14:21:52 TSI

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