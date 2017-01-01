ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Odunpazarı Engelli Koordinasyon Merkezinden anlamlı konser

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:23
Odunpazarı Engelli Koordinasyon Merkezinden anlamlı konser
Odunpazarı Engelli Koordinasyon Merkezinden anlamlı konser

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Engelli Koordinasyon Merkezi, engelliler ve anneleri korosu Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi.
Eskişehir Valisi Azmi Çelik'in eşi Emel Çelik'in de katıldığı etkinlik de, engelliler ve anneleri korosu tüm misafirlerin büyük beğenisini toplayan bir konser verdi. Günün anlam ve önemini vurgulayan açılış konuşmasını Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Sibel Önal yaptı. Önal, "Koromuz Mart ayında kuruldu. Koromuz kurumumuzun öğrenci, veli ve kurum öğretmenlerimizden oluştu. Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi ve Bestekar Hüseyin Erbay'ın sanat danışmanlığı yaptığı koromuzun şefliğini, hocamızın koro öğrencilerinden olan Tülay Türkmen yaptı. Koromuz çok kısa zamanda çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Eryılmaz'a öğrencilerimizi sosyal hayata kazandıran ve Türk Sanat Müziği sevgisini aşılayan ve kültürümüzü yaşatmaya çalışan koro şefimiz Tülay Türkmen'e, çalışmalarda sazıyla eşlik eden Mine Türkoğlu'na, küçük konserimizde koromuza eşlik eden Halk Eğitim Merkezi TSM korosu saz sanatçıları Nursevi Tan'a, Zeki Emek'e ve Abdullah Coşkun'a sevgili öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve kurum personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.
Sibel Önal, "Bu tür çalışmalar öğrencilerimize bu nadide musikimizi yaşatmak, öğrencilerimize daha çok yaymak ve sevdirmek diğer, boş zamanlarını musiki gibi güzel bir sanat dalı ile değerlendirmelerini sağlamak, öğrencilerimizin sosyal yaşamına renk katmak biz öğretmenlerin görevidir. Bu amaçla koromuz gelecek yıllarda da daha da büyüyecek ve güçlenecek ve güzel konserler verecek" ifadelerini kullandı.
Program sonunda Emel Çelik, Tülay Türkmen'e günün anısına kurum öğrencilerinin çalışmalarından olan bir çiçek hediye etti.
Etkinlik Atatürk Lisesi Halk oyunları gösterisi ile sona erdi.
(İHA-MET-Y)

25.05.2017 14:23:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tümgeneral Akkaya Seyyid Battal Gazi Külliyesinde
YEREL

ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRÜ TÜMGENERAL AKKAYA SEYYİD BATTAL GAZİ KÜLLİYESİNDE
Emirdağlı kadınlardan Başkan Ataç'a ziyaret
YEREL

EMİRDAĞLI KADINLARDAN BAŞKAN ATAÇ'A ZİYARET
Özel Ümit Hastanesi'nden kayyım açıklaması
YEREL

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ'NDEN KAYYIM AÇIKLAMASI
Başkan Ataç'dan Ramazan ayı mesajı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'DAN RAMAZAN AYI MESAJI
Başkan Ataç okul öncesi eğitim şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ŞENLİKLERİNE KATILDI
Vali Çelik'ten Ramazan ayı mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'TEN RAMAZAN AYI MESAJI
Odunpazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosundan yıl sonu konseri
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSUNDAN YIL SONU KONSERİ
Odunpazarı'ndaki fırınlara Ramazan denetimi
YEREL

ODUNPAZARI'NDAKİ FIRINLARA RAMAZAN DENETİMİ
Yunus Emre Ülkü Ocağı'ndan anlamlı ziyaret
YEREL

YUNUS EMRE ÜLKÜ OCAĞI'NDAN ANLAMLI ZİYARET
Bin çocuk geleceğin meslekleri için ücretsiz eğitilecek
YEREL

BİN ÇOCUK GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN ÜCRETSİZ EĞİTİLECEK
Uluslararası yarışmalarda dereceye giren robotlarını tanıttılar
YEREL

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ROBOTLARINI TANITTILAR
Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden &quot;Türk Halk Müziği Konseri''
YEREL

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN "TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ''
Kırka'da hamaratlı bayanlardan yıl sonu sergisi
YEREL

KIRKA'DA HAMARATLI BAYANLARDAN YIL SONU SERGİSİ
Osmangazi Üniversitesi Stadyumu açıldı
YEREL

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STADYUMU AÇILDI
Çocuklar hayvan sevgisini resmetti
YEREL

ÇOCUKLAR HAYVAN SEVGİSİNİ RESMETTİ
Kent ve Kültür Söyleşileri'nin konuğu Ali Lidar oldu
YEREL

KENT VE KÜLTÜR SÖYLEŞİLERİ'NİN KONUĞU ALİ LİDAR OLDU
İnönü'de 790 kursiyerin el emekleri beğeniye sunuldu
YEREL

İNÖNÜ'DE 790 KURSİYERİN EL EMEKLERİ BEĞENİYE SUNULDU
Saksılara çiçek ve sebze diktiler
YEREL

SAKSILARA ÇİÇEK VE SEBZE DİKTİLER
Milletvekili Köksal'dan Başkan Ataç'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KÖKSAL'DAN BAŞKAN ATAÇ'A ZİYARET
Odunpazarı Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ VEZNELERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK
Enstrüman kursu alan öğrencilerden yıl sonu konseri
YEREL

ENSTRÜMAN KURSU ALAN ÖĞRENCİLERDEN YIL SONU KONSERİ
Sanayi Odası başkanlığına aday olan Celalettin Kesikbaş projelerini anlattı
YEREL

SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLAN CELALETTİN KESİKBAŞ PROJELERİNİ ANLATTI
ESOGÜ 2017 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı
YEREL

ESOGÜ 2017 'ETTOM FAİR PLAY' PROJE FUARI
Ticaret Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL

TİCARET LİSESİ'NDE MEZUNİYET COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES!" DEDİRTTİLER...

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...