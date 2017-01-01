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Odunpazarı Engelli Koordinasyon Merkezinden anlamlı konser



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Engelli Koordinasyon Merkezi, engelliler ve anneleri korosu Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Eskişehir Valisi Azmi Çelik'in eşi Emel Çelik'in de katıldığı etkinlik de, engelliler ve anneleri korosu tüm misafirlerin büyük beğenisini toplayan bir konser verdi. Günün anlam ve önemini vurgulayan açılış konuşmasını Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Sibel Önal yaptı. Önal, "Koromuz Mart ayında kuruldu. Koromuz kurumumuzun öğrenci, veli ve kurum öğretmenlerimizden oluştu. Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi ve Bestekar Hüseyin Erbay'ın sanat danışmanlığı yaptığı koromuzun şefliğini, hocamızın koro öğrencilerinden olan Tülay Türkmen yaptı. Koromuz çok kısa zamanda çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Eryılmaz'a öğrencilerimizi sosyal hayata kazandıran ve Türk Sanat Müziği sevgisini aşılayan ve kültürümüzü yaşatmaya çalışan koro şefimiz Tülay Türkmen'e, çalışmalarda sazıyla eşlik eden Mine Türkoğlu'na, küçük konserimizde koromuza eşlik eden Halk Eğitim Merkezi TSM korosu saz sanatçıları Nursevi Tan'a, Zeki Emek'e ve Abdullah Coşkun'a sevgili öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve kurum personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Sibel Önal, "Bu tür çalışmalar öğrencilerimize bu nadide musikimizi yaşatmak, öğrencilerimize daha çok yaymak ve sevdirmek diğer, boş zamanlarını musiki gibi güzel bir sanat dalı ile değerlendirmelerini sağlamak, öğrencilerimizin sosyal yaşamına renk katmak biz öğretmenlerin görevidir. Bu amaçla koromuz gelecek yıllarda da daha da büyüyecek ve güçlenecek ve güzel konserler verecek" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Emel Çelik, Tülay Türkmen'e günün anısına kurum öğrencilerinin çalışmalarından olan bir çiçek hediye etti.

Etkinlik Atatürk Lisesi Halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 14:23:19 TSI

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