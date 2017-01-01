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Giresun'da Ramazan pidesi fiyat bekliyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:24
Giresun'da Ramazan pidesi fiyat bekliyor
- Giresun Fırıncılar Odası 225 gramlık Ramazan pidesine 1,5 TL fiyat istiyor

GİRESUN (İHA) - Giresun'da fırıncılar 225 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 1.5 TL olarak talep ediyor.
Giresun'da Ramazan öncesi pide fiyatları henüz belirsizliğini korurken, Giresun Fırıncılar Odası Başkanı Hami Demir, fiyatların geçtiğmiz yıl ile aynı ancak gramajın düşürülmesini istediklerini söyledi. Fiyatların kesinleşmesi için yapılacak toplantı öncesi açıklama yapan Giresun Fırıncılar Odası Başkanı Hami Demir, "Bizim talebimiz 250 gram olan Ramazan pidesinin 225 grama düşürerek fiyatların geçen yıl olduğu gibi 1,5 TL'de kalmasıdır. Bu da fırıncılarımız adına makul bir teklif olacaktır. Ancak henüz bir kesin fiyat açıklanmış değildir" dedi.
Ramazan pidesi fiyatlarının farklı tarifelerde olmasının nedenini açıklayan Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ise "Bilindiği gibi fırıncılarımızın bir kısmı Giresun Ticaret Sanayi Odası'na bir kısmı da Fırıncılar Odası'na bağlıdır. Bu nedenle bir araya gelip bir fiyat belirlemesi yapılacaktır. Muhtemelen Ramazan öncesi Cuma günü (yarın) yapacağımız toplantıda Giresun Ticaret Sanayi Odası'nın da kabul etmesi halinde bizim önerimiz fiyatların geçen yılla aynı şekilde olmasıdır. Geçen yıl 250 gramlık ekmek 1,5 TL'den satılmaktaydı" diye konuştu.
(AB-ÖS-Y)

25.05.2017 14:24:21 TSI
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