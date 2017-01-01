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Öğrencilerin TUBİTAK Fuarı yoğun ilgi gördü



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KARS (İHA) - Kars Dikme Köyü İlköğretim Okulu'nca bu yıl 2'incisi düzenlenen "TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda küçük mucitlerin buluşları büyük beğeni kazandı.

Kars Merkez Dikme Köyü'nde bu yıl 2'incisi düzenlenen ve açılışını Milli Eğitim Şube Müdürleri Yener Kaya, Fatih Demir, Mehmet Emin Bayrambey'in yaptığı "TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı" küçük mucitlerin buluşları katılımcıları şaşırttı.

Kendi imkanları ve öğretmenlerinin destekleriyle oluşturdukları birbirinden farklı bilim aletlerini tanıtan Ömer Elyıldırım isimli öğrenci, danışman öğretmeni ile birlikte yaptığı maket traktör fuarda dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca okullarda kullanılmaya başlanan Etkileşimli Tahta için yapılan "İskeletimi Tanıyorum" ve "Üstesinden Gelirim" adlı kendine özgü eğitsel yazılımlar da ziyaretçiler tarafından incelendi. Fuarın sonunda ise Bilim Fuarı yürütücüsü Emre Can Şentürk ve öğrencilerinin birlikte çektiği yöreye ait kaşar peynirinin yapımını anlatan "Zavot" belgesel izletildi.

Fuarla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdür Yasin Çalışır, öğrenci sayısı 75 olan bir köy okulunun da imkan sağlandığında neler başarabileceğini öğrencilerinin yaptığı birbirinden güzel eserlere katılımcılara gösterdiklerini söyledi.

Çalışır, 1.dönem yapılan ve açıklanan TEOG sınavında, Devlet okulları arasında il merkezinde köy okulu olmalarına rağmen birinci olduklarını ama okulun sadece sınavlardan ibaret olmadığını ve bu gibi etkinliklere her yıl devam edeceklerini belirtti.

Okul Müdürü Yasin Çalışır, "Özelikle güncellenen öğretim programındaki hedeflerde belirttiği gibi artık kendini geliştiren akranlarına göre farklarını ortaya koyan ülke ve dünya ki akranlarıyla yarışabilen nesiller hayal ediyorsak bu öğrencilerimizin ufkunu açan bu gibi çalışmalara daha çok yer vermemiz gerekmektedir" dedi.

(IÇ-Y)



25.05.2017 14:27:09 TSI

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