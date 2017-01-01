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Fatsa'ya yapılacak mezbaha bölgenin en büyüğü olacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:28
Fatsa'ya yapılacak mezbaha bölgenin en büyüğü olacak
Fatsa'ya yapılacak mezbaha bölgenin en büyüğü olacak

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa'ya yapılacak mezbahanın, sadece ilin değil bölgenin en büyüğü olacağını söyledi.
Başkan Enver Yılmaz mezbaha projesi ile ilgili, "Fatsa'ya yapılacak mezbaha, sadece ilimizin değil bölgemizin en büyük mezbahası olacak. Bu mezbahamız tüm kesimlerin tek elden yapılacağı bir kompleks olacak. Bu işletmeyi Fatsa ilçemize yapmamızın nedeni ise bölgenin tam orta noktasında olmasıdır. Sadece il içi değil, il dışı kesimler de yeri geldiğinde buruda yapılabilecek. En fazla kesim yapılan bölgelerden biri olan Fatsa, bu sistemle hem kendisini amorti edecek hem de istihdam sağlayacak " açıklamasında bulundu.
Fatsa'ya yapılacak proje ile ilgili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Fatsa ilçemize düşünülen mezbahadan şu anda Ordu'da hiç bulunmuyor. Bu mezbaha en az 10 milyon civarında. Ordu'nun Coğrafi yapısı dikkate alındığında standartlara uygun bir mezbaha yapılması düşünülüyor. Mezbahanın 2017 yılına kadar bitirilmesi planlanıyor. Mezbaha güneş enerjisi ile çalışacak ve yeşil bina kapsamında kendi elektriğini kendi üretecek. Yeni yapılacak olan mezbaha yanındaki eski hayvan pazarını tekrar canlandıracak ve hayvancılık sektörüne de çok büyük bir teşvik olacak bir proje olacak" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

25.05.2017 14:28:22 TSI
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