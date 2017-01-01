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Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinden anlamlı stant



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri, İletişim Fakültesi'nde kurdukları stantla Lösemi hastası çocuklara yardım kampanyası başlattı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri, Lösemili çocuklar için anlamlı bir yardım kampanyası başlattı. Proje kapsamında İletişim Fakültesi'nde stant kuran öğrenciler, el yapımı eşyaları beğeniye sundular. Satış gelirlerinin Lösemili çocuklara ulaştırılacağı yardım kampanyası, fakülte öğrencilerinden ve personelinden yoğun ilgi gördü.

Lösemi hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden stant yetkilileri, "Lösemi bir kan kanseri hastalığıdır. Lösemi Vakfı'nda bulunan çocuklar için bu standı kurduk. Halkla İlişkiler bölümü öğrencileri olarak böyle bir farkındalığı oluşturmanın bir görev olduğunu düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

(ERZ-AA-Y)



25.05.2017 14:31:40 TSI

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