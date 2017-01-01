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Meram Larende Yokuşu'nda yıkımlar başladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:32
Meram Larende Yokuşu'nda yıkımlar başladı
Meram Larende Yokuşu'nda yıkımlar başladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Larende Yokuşu'ndaki binaların yıkımına hız verdi.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında anlaşma sağlanan Larende Yokuşu'ndaki binaların yıkım çalışmalarını denetledi.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatma Toru, Ramazan-ı Şerif'in arifesinde halkın bu mübarek ayı sağlık, huzur, güzellik içerisinde geçirebilmesi için Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Larende Yokuşu olarak bilinen bölgede yıkımlara hız verdiklerini söyledi. Başkan Toru, "Bu bölgede geçtiğimiz yıllarda Ramazan aylarında sıkıntılar yaşanmıştı. Şükran Mahallemizde bir yıldır devam eden yıkım çalışmalarına; halkımızın tekraren bu Ramazanda da sorun yaşamaması adına bugün Larende Yokuşu'nda iki ayrı bölgede yıkım çalışmalarına başladık. İki ayrı kato ile caddenin her iki tarafından şu ana kadar 6 adet bina yıkıldı. Sokağın sonuna kadar yıkılacak çok sayıda bina var. Toplamda 35 adet dükkan ve iş yeri ile 85 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Şükran Mahallesi'nde bu alanın da yıkılmasıyla ile birlikte bir yıldır devam eden yıkım çalışmalarını da halkımız çok daha net bir şekilde görmüş ve gözlemlemiş olacak" dedi.

"Gerekli tedbirler alındı"
Herhangi bir güvenlik problemi olmadan, sorunsuz bir şekilde yıkımların devam ettiğini vurgulayan Başkan Toru, "Bu arada Fen İşleri Müdürlüğümüzün arazöz ekipleri de tozun önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıtamız, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sahada tüm önlemleri almış durumda. İnşallah halkımız bu Ramazanda gerek trafik gerekse yaya geçidi olarak bu bölgeyi huzurlu bir şekilde kullanabilecek. Ben şimdiden halkımızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek ayı gerek şehrimiz, gerekse ülkemiz ve tüm İslam aleminin huzuruna, barışına vesile kılsın diyorum" diye konuştu.
(BG-AH-Y)

25.05.2017 14:32:41 TSI
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