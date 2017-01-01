YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çelik'ten Ramazan ayı mesajı

Vali Çelik'ten Ramazan ayı mesajı

- "Ramazan ayı sevgi, yardımlaşma ve kardeşliktir"



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, yaklaşan Ramazan ayı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çelik, mesajında, Ramazan ayının bir ibadet mevsimi olmanın yanında, kültür ve medeniyetin izlerini taşıyan, gönülleri coşturan, ufku açan, sabır, kanaat, merhamet, cömertlik ve iyilik zamanı olduğunu belirtti. Ramazanın; Allah'a olan kulluk şuurunu derinden hissedilir, kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu, milli birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ay olduğunu anlatan Vali Azmi Çelik, "Ruhumuzu ve bedenimizi terbiye edeceğimiz, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında; iki olanın birisini, bütün olanın yarısını vermeyi, gülümsemenin sadaka olduğunu, güçsüze yardım etmeyi, küçüğü sevip büyüğü saymayı, kimsesize el uzatıp sahip çıkmayı, görmeyenin gözü, tutamayanın eli, konuşamayanın dili olmayı ve her şeyden önemlisi sevgi, hoşgörü, şefkat, iyilik dolu ve merhametli olmayı öğreneceğiz. "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir", "Tebessüm sadakadır" Hadis-i Şeriflerini daha iyi idrak edeceğiz. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim insanlık âlemine bu ayda inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Ramazan ayı; gönül dünyamızda kendimizi muhakemeye çekmek için bir vesile olduğu gibi, etrafımızda yaşanan sıkıntıların, dostluk ve kardeşlik duygusu ile ortadan kaldırılabilmesi için bir fırsattır" şeklinde kaydetti.

Çelik, mesajının devamında, "Yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve dirliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir. On bir ayın sultanı Ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan ayının ülkemize ve İslam Âlemi'ne tüm güzellikleri getirmesini diliyorum" diye kaydetti.

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 14:32:49 TSI

NNNN

