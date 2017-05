YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vakıf Huzurevine özel bakım bölümü

MANİSA (İHA) - Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'ne kazandırılan yaşlıların özel bakım ve tedavisinin yapılacağı özel bakım bölümü açıldı.

Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde yaşlıların özel bakım ve tedavisinin yapılacağı özel bakım bölümü düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Vakıf Başkanı Ayşe Soyer, "Huzur evi vakfının kuruluşuna baktığımızda temelin harcında sevgi var, kardeşlik var, Manisalıların maddi paylaşımı var. Vakfın kurucuları Abdürrahim Ot, Suphi Egemen, Hasan Temiz, Eşref Olcay, Mehmet Aksakal'dır. Onlara maddi ve manevi desteğini eksik etmeyen Ercüment Giritligil, İsmail Akçura, Oktay Pulcuoğlu, Azmi Açıkdil, Melek Görgü ve gönüllü hanımlar ve isimlerini sayamayacağımız kadar çok gönül insanımız vardır. Güçlükleri beraberce aştık. Doğru iş yaparsanız her kapı size açılıyor. Biz bunu yaşadık" dedi.

Vali Mustafa Hakan Güvençer de güzel bir sebeple bir arada olduklarını belirterek Özel Bakım Bölümünün hayırlı olmasını diledi. Vali Güvençer, "Burası hiç kuşkusuz bir ev, hatta bir ev olmanın ötesinde biliyorum burası bir yuva. Bu yuvanın her bir kapısının ardında, her bir duvarının arkasında muhteşem insan hikayeleri var. Elbette muhteşem, aynı ölçüde de saygıdeğer insan hayalleri, insan ümitleri var. Ev sahiplerimiz ve ev sahibelerimiz gerçek manada hem ferdi olarak hem de toplum adına bizim çok özel teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sonuna kadar hak etmiş insanlar. Elbette öncelikle ev sahipleri ve sahibelerimiz olmak üzere bu yeni ünitenin kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımız ve bu güzel ana şahitlik eden bizler bu mutluluğun farkındayız, kıymetini çok iyi biliyoruz. İnsanın yaşı kemale doğru erdikçe yeni gelenin, yeni kazanılanın kıymetini çok daha iyi bilebilecek pozisyonda oluyor. Gençken belki hayatın o telaşesi içerisinde gelip geçiyoruz ama yaş ilerledikçe bahşedilen her sabahın, yüzümüze vuran her gün ışığının, bir dosttan gelen tebessümün ve 'iyi günler' selamının, çocuklardan gelen bir mektubun ne kadar önemli ve mutlu olunması gereken bir vesile olduğunu çok daha farkına varıyoruz. Bu güzel yuvanın Manisa için nasıl bir anlam taşıdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Birebir bu yuvanın teşekkül aşamasına şahit olanlar biliyorlar. Sonrasında benim gibi refakat edenler ise bu yuvanın herhangi bir fiziki yapı olma ötesinde Manisalıların vefasının, yardımlaşma duygusunun, hamiyetperverliğinin, işbirliğinin, elbirliğinin bir hasılası olduğunun farkındalar. Bu anlamda bu yuva içinde barındırdığı çok değerli büyüklerimiz ile birlikte Manisa'nın bu vasıflarını da yansıtıyor olmak hasebiyle hepimiz için çok kıymetli. Yeni kazanılan ünitede elbette bu yuvaya yeni bir kıymet katıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Hakan Güvençer, Mimar Ezgi Bayraktar'a katkılarından dolayı hazırlanan plaketi verdi. Ayrıca, Özel Bakım Bölümünün yapımında emeği geçen ve bağış yapan hayırseverlere de plaket verildi.

Daha sonra Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi Özel Bakım Bölümünün açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri burada tedavi gören yaşlıları ziyaret etti.

Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, hayırseverler ve huzurevi sakinleri katıldı.

