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Başkan Kılıç'tan Şampiyona özel ilgi



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ERZURUM (İHA) - Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Şampiyon Erzurumspor'u İstanbul'da da yalnız bırakmadı.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, dün şampiyonluk destanı yazan Erzurumspor ekibini İstanbul'da misafir etti. Başkan Kılıç, "Erzurum'un sevinmeye o kadar çok ihtiyacı vardı ki bu beklentiye Erzurumspor'umuz karşılık verdi" dedi.

Gümüşhanespor karşısında elde ettiği galibiyetle TFF 1. Lig'e çıkmaya haz kazanan Erzurumspor'u, İstanbul'da Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç da yalnız bırakmadı. Mavi beyazlı takımın yöneticilerini İstanbul'da misafir eden Başkan Kılıç, yönetimi ve teknik heyeti kutladı, tebrik etti. Başkan Kılıç, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un elde ettiği başarının gurur verici olduğunu kaydederek, "Şehrimiz Allah'a şükür markalaşmaya devam ediyor. Doğu'nun Paris'i olan bir şehrin takımına da bu yakışırdı. Erzurumspor'umuzun inşallah Süper Lig'e yükseldiğini de göreceğiz" diye konuştu.

Erzurumspor Kulüp Başkanı Avukat Ali Demirhan ve ekibiyle bir araya gelen Başkan Kılıç, misafirperverliğini İstanbul'da da gösterdi. Maç öncesinde İstanbul'un birçok cadde ve sokağını mavi beyaz bayraklar ve Erzurumspor flamalarıyla donatan Kılıç, şampiyonluk kupasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan da, takıma gösterdiği ilgi ve alakaya ilaveten İstanbul'da kendilerine karşı sergilediği misafirperverlikten dolayı Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a teşekkür etti.

(ERZ-ÖB-Y)



25.05.2017 14:33:04 TSI

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