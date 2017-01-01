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İhtiyaç sahipleri için "Onikişubatlım Kart" Dönemi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:34
İhtiyaç sahipleri için "Onikişubatlım Kart" Dönemi
İhtiyaç sahipleri için "Onikişubatlım Kart" Dönemi

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Onikişubatlım Kart" uygulamasını başlattı.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülen çalışma kapsamında, alan taraması yapılarak ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Proje ile 20 bin vatandaş için "Onikişubatlım Kart" çıkartıldı. Her bir karta 120 TL'lik kredi yüklenirken, kartlarını alan vatandaşlar, anlaşmalı mağazalardan temel ihtiyaçları olan gıda ve temizlik ürünlerini alabilecekler. "Onikişubatlım Kartı" tekel ve kozmetik gibi ürünlerde geçerli olmayacak.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilikte örnek bir çalışma hayata geçirdiklerini söyledi. Belediye olarak, sosyal yardımlar noktasında mahremiyete büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Mahçiçek, şunları kaydetti:
"Belediye olarak hiçbir vatandaşımızın incinmesini, gururunun kırılmasını istemiyoruz. 'Sağ elin verdiğini sol el görmesin' diyen bir inancın mensupları olarak da 'Onikişubatlım Kart' uygulamasını başlattık. Belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, bu kart ile anlaşmalı olduğumuz mağazalardan ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve alışverişlerini yapabilecekler. Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla yaptığımız gıda yardımlarını da bu statüde devam ettirmiş olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımın Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum."
(OZR-Y)

25.05.2017 14:34:39 TSI
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