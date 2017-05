YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özgüven, eğitime desteklerini sürdürüyor

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, eğitime deste vermeye devam ediyor.

Ereğli Belediyesi, eğitim destek kapsamında okullar için düzenlenen programlarda ses platformu, ikram aracı, konferanslar ve çeşitli etkinliklerde öncü oluyor. Ayrıca okullarda fiziki düzenlemeler, spor aletleri ve okul bahçe asfaltlamalarıyla sağlıklı eğitim almalarına da destek oluyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, öğrencilerin kendilerinin geleceği olduğunu belirterek, "Ereğli Belediyesi olarak okullarımıza her türlü desteği veriyoruz. Bu hizmetlerimizi engellemek ve gölgelemek isteyenler olsa da biz geleceğimiz olan yavrularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bu şehir bizim, biz de şehrin emini olarak eğitime olan desteklerimizi sürdüreceğiz. Eğitim kurumlarımıza hizmet götürmemizin önüne geçen her türlü engeli aşarız. Okullarımız, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin temellerini atıldığı kıymetli kurumlardır. Okullarımız bizim, eğitim yuvalarına sahip çıkarak geliştirmek bizim görevimiz. Çeşitli etkinlik ve çalışmalarla eğitime destek olmanın yanı sıra kültürel açıdan da onları düşünüyor, çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. En son Cumhuriyet, 60. Yıl Feridun Atalay, Zübeyde İşeri ve Fevzi Çakmak İlkokulları'nın 800 kişilik piknik programında yemek ikramında bulunarak Belediyemizin her zaman ve her yerde yanlarında olduğunu hissettirdik. Kırsal kesimlerdeki öğrencilerimiz için Konya Kültür gezisi düzenleyerek kültürümüzü tanımalarını sağladık. Okullarımızın fiziksel eksikliklerini gidererek zemin asfaltlamaları yaptık. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımıza, bizim kültürümüzde sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşmanın önemli bir yere sahip olduğu bilincini aşılayabilirsek ne mutlu bize" dedi.

25.05.2017 14:35:36

