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Anaokulu Üniversitesi mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in okul öncesi eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan Anaokulu Üniversitesi ilk mezunlarını verdi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in okul öncesi eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan Anaokulu Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen mezuniyet töreniyle diplomalarına kavuşan Anaokulu Üniversitesi'nin minik öğrencilerinin heyecanları görülmeye değerdi. 2 tesiste 450 öğrenciye eğitim verilen Anaokulu Üniversitesi, 142 mezun verdi. 14 farklı branşta eğitim veren Anaokulu Üniversitesi diploma törenine, miniklerin aileleri büyük ilgi gösterdi. Programda Karagöz ve Hacivat gösterileri minikleri kahkahaya boğarken yapılan akrobasi gösterilerini de büyük bir dikkatle izledi.

Anaokulu Üniversitesinin minik öğrencileri ilk olarak, kendilerini İngilizce olarak salonu dolduran konuklara tanıttı. Daha sonra söyledikleri İngilizce şarkılar ile Anaokulu Üniversitesinin ilk mezunları salonu dolduran izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Yaptıkları bir birinden zor jimnastik hareketleri ile de izleyicileri şaşırtan minikler, son olarak mehteran bölüğü konseri ve sonunda açtıkları Türk Bayrağı ile alilerini gururlandırdı, salondan büyük alkış aldı.

Diploma törenine katılan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in selamlarını salondaki konuklara iletti. Anaokulu Üniversitesinden mezun olan miniklere diplomalarını veren Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, bu projede emeği geçen herkese ve çocuklarını emanet eden velilere teşekkür etti. Program sonunda Anaokulu Üniversitesinden mezun olan minikler hep birlikte keplerini fırlattı.

(RFK-Y)



25.05.2017 14:36:03 TSI

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