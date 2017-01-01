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Ağrılılar Ramazan ayında konserlere doyacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:36
Ağrılılar Ramazan ayında konserlere doyacak
Ağrılılar Ramazan ayında konserlere doyacak

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofrasında hem yemek ikramında bulunacak hem de ilahi sanatçıları konserleri vererek, Ramazan ayı söyleşileri gibi birçok program düzenleyecek.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlikler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye tarafından Ramazan ayı boyunca birbirinden ünlü isimler Ağrı'ya getiriliyor. 27 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri arasında Ağrı Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı Leylekpınar Mahallesinde Ordu Evi Yanında her gün çeşitli programları gerçekleştirilecek. Öte yandan etkinliklerle Ağrı halkının güzel bir Ramazan ayı geçirmesi hedefleniyor. Ağrı belediyesi, Ramazan ayı boyunca kuracağı iftar sofrasında yemek ikramının yanı sıra otağ çadırında ücretsiz çay ikramı, hafta çocuklara pamuk şekeri, elma şekeri, külah dondurma ikramında bulunacak.
'Ramazan Şenlikleri' adı altında gerçekleştirilecek olan programda, 29 Mayıs'ta Sedat Uçan, 5 Haziran'da Hasan Dursun, 15 Haziran'da ise Abdurrahman Önül iftardan sonra konser verecek. Diğer günlerde yerel sanatçılar başta olmak üzere Hacivat-Karagöz ve birçok farklı programlar sunulacak.
(AG-AA-Y)

25.05.2017 14:36:07 TSI
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