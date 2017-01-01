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MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Şirikçi: "Yeni dönem Türkiye için büyük fırsat"



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Atıf Şirikçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurucusu olduğu AK Parti'ye tekrar genel başkan olmasıyla başlayan yeni dönemin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak bu dönemin, 2023 Türkiye'sine giden yolda daha hızlı kararların alındığı, yatırımların önündeki engellerin kaldırıldığı bir dönem olacağına inanıyoruz" dedi.

Şirikçi, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesiyle Türkiye'de artık yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bu dönem Türkiye için her alanda bir atılım ve sıçrama dönemi olacaktır. İş dünyası olarak bizlerin beklentisi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bundan sonraki süreçte demokrasi ve özgürlükler alanında daha da gelişerek, büyük değişim ve reformlarla daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayan Şirikçi, şunları kaydetti:

"Türkiye, anayasa değişikliğinden sonra bir nefes almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti'nin başına geçmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sürecinde önemli bir adım olmuştur. Bu adım, ülke yönetiminde yeni bir sinerji oluşturacaktır. Artık önümüzdeki dönem, 2023 Türkiye'sine giden yolda kararların daha hızlı alındığı bir dönem olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede ekonomi ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin de iş dünyasında sevinçle karşılandığını belirten Şirikçi, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için Erdoğan'ın kongrede dile getirdiği yapısal reformlar ve uzun vadeli politikaların mutlaka bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(OZR-Y)



25.05.2017 14:37:01 TSI

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