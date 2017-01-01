YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BİK'ten sağlık anlaşması

BİK'ten sağlık anlaşması

- Basın İlan Kurumu Samsun Şubesi, Dünya Göz Hastanesi ile anlaştı



SAMSUN (İHA) - Basın İlan Kurumu(BİK) Samsun Müdürlüğü ile Dünya Göz Samsun Şubesi arasında yapılan protokolle basın kartı sahiplerine ve birinci derece yakınlarına indirim sağlandı.

Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar yaptığı açıklamada, "Basın mensuplarımız çalışma temposu, yoğunluğu ve meslek gereği yaşadıkları stres ve sıkıntı nedeniyle hem kendilerine hem de ailelerine yeteri kadar zaman ayıramıyor. Daha önce Samsun Büyük Anadolu ve Medicana International Samsun Hastaneleri ile yaptığımız görüşmelerde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları 1. derece akrabalarına ciddi anlamda indirim sağlamıştık. Şimdi de Dünya Göz Samsun Hastanesi ile aynı doğrultuda ciddi anlamda indirim konusunda anlaşmaya vardık. Bu konuda hem hastane yönetimlerine hem de ilgili tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

(SAM-SLH-Y)



25.05.2017 14:38:10 TSI

NNNN

