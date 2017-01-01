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Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan miniklerin yıl sonu etkinliği göz doldurdu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:38
Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan miniklerin yıl sonu etkinliği göz doldurdu
Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan miniklerin yıl sonu etkinliği göz doldurdu

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 4-6 yaş grubu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği programı göz doldurdu.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı ve öğrenci aileleri katıldı. Minikler Kur'an-ı Kerim kurslarında yıl boyunca öğrendikleri bilgileri gerçekleştirilen gösteride sergilerken, minik yıldızlar izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Okunan dualar, ilahiler ve şiirler ile muhteşem bir programa imza atan çocuklara en büyük sürprizi Belediye Başkanı Fatih Bakıcı yaptı. Gösteri sonunda tüm öğrenciler sahneye davet edilirken Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Dinimizin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i ve dinimizin gereklerini öğrenmenin mutluluğuna erişen yavrularımıza, ailelerine ve yavrularımıza bu bilgileri öğreten hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada yaşadığım mutluluk tarif edilemez" dedi.
Program sonunda ise Başkan Bakıcı'nın çocuklara sürprizi tüm kurs öğrencilerine dağıttığı oyuncak ve yap-bozlar oldu. Hediyelerini karşılarında gören miniklerin mutluluğu izleyenleri de mutlu ederken öğrenciler ve Başkan Bakıcı arasında neşeli diyaloglar yaşandı.
(FSİ-MET-Y)

25.05.2017 14:38:49 TSI
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