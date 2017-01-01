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Kaymakam Kıyıcı, iş yeri açılışına katıldı



(Fotoğraflı)



Emre Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, ilçede yeni hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.

Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Boyabat Caddesi üzerinde hizmete giren bir temizlik işleri dükkanının açılışına katıldı. İşletme sahibi Canan Ural'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe müftüsü Osman Sağlam, Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte işletme hizmete girdi. Açılışta konuşan Kaymakam Kıyıcı, "İş yeriniz ilçemize hayırlı olsun ilçenin ihtiyacı olan bir iş yerinin açılmasını sağladınız" diyerek bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

(EY-GY-Y)



25.05.2017 14:40:01 TSI

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