YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Palancıoğlu'ndan bilime yön veren iki bilim adamına tebrik

Başkan Palancıoğlu'ndan bilime yön veren iki bilim adamına tebrik



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Turkishtime Dergisi 2017 yılı Mayıs sayısında "Bilime Yön Veren 100 Türk" araştırma kitabını okurlarına sundu. Aralarında Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da bulunduğu "Bilime Yön Veren 100 Türk Bilim Adamı" sıralamasına Erciyes Üniversitesi'nden Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa girme başarısı gösterdi.

Profesörleri Yaman Dede Konağında ağırlayarak kendilerini tebrik eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bir akademisyen olarak Erciyes Üniversitesi'nde 16 yıl görev yaptım. Şuanda hem Türkiye'de hem dünyada büyük bir rekabet var. Bilimsel çalışmalarda Türkiye'nin ön plana çıkması için birçok akademisyenimiz yoğun çaba sarf ediyor. Tabi TÜBİTAK'ın destekleri önemli. Türkiye'nin şuanda ARGE'ye ayırmış olduğu bütçedeki pay giderek artıyor. 2023, 2053 planlarında ARGE faaliyetlerinin artırılması bilime büyük destek verilmesi söz konusu. Bu kapsamda hükümetimizin büyük gayretleri var. Tabi bu gayretlere en büyük desteği akademisyenlerimiz veriyor. ERÜ'den iki değerli hocamız geçtiğimiz günlerde Turkishtime'ın yayınlamış olduğu Sanko Holding'in yapmış olduğu çalışmada Türkiye'de en çok atıf alan taranmış indekslere giren ilk yüz bilim adamı arasına girdi. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Mustafa Soylak Hocamız Kimya bölümünde değerli çalışmaları var. Aynı zamanda da arı algoritmasıyla Derviş Kırboğa hocamızın yapmış olduğu çalışmalar büyük atıf aldı." dedi.

Talas Belediye Başkanı olarak Erciyes Üniversitesi'nden iki profesörün listeye girmesine çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, " Hocalarımızla gurur duyuyoruz. Tabi bunun özellikle değerlendirilmesi ve genç nesillere aktarılması lazım. İnşallah gençlerimizin de değerli hocalarımız gibi başarılı olması ve Türkiye'yi gelişmiş ülkeler kategorisine çıkarılması için teşvik amacıyla hocalarımızı davet ettik. Ben kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Analitik kimya alanında sıralamaya giren ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak ise, "Ben Analitik kimyacıyım. Çevre kirliliği ağır metaller ve bunların insan üzerindeki etkilerine dair çalışmalar yapıyorum. Yaptığım bu çalışmalardan aldığımız atıflarla grubumla beraber ben bu listeye girmiş oldum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdı. Türk bilimine katkıda bulunabilmek büyük bir onur büyük bir şeref. Bizler ve öğrencilerimiz hocalarımızın yol göstermesiyle böyle bir başarıyı yakaladık. İnşallah tüm gençlerimize örnek olur ve bu tür başarıları yakalarlar." şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi'nden bilişim alanında sıralamaya girme başarısı gösteren Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, "2005 yılında geliştirmiş olduğumuz bal arılarının yiyecek arama davranışı üzerine dayalı olan bir yöntem. Bu yeni yaklaşım şuanda dünyanın her yerinde kullanılan üzerine master ve araştırma tezleri yapılan bir çalışma alanı haline dönüştü." diyerek şunları söyledi:

"Şuanda yapay zeka ve bilişim alanında dünyada en çok atıf alan bir yaklaşım haline dönüştüğü için beni bu listeye girdiren bir anlamda bal arıları. Sanko grubu çok büyük bir iş başarmış. Çünkü ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın özgüveninin artması ve bilim insanlarının örnek teşkil ederek gençlere yol gösterici olması çok önemli. Esasında yapılan bu liste dünyadaki tüm Türkleri kapsıyor. Bilime yön veren Türkler diye adlandırılıyor. Bu listedekileri dünyanın dört bir köşesinde bilimsel çalışmaları yönlendiren Türkler diyebiliriz. Erciyes Üniversitesinin de bu listeye 2 kişi kazandırmış olması üniversitenin saygınlığını ve başarısını gösteriyor."

(AÖ-Y)



25.05.2017 14:42:46 TSI

NNNN

