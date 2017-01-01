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Adıyaman'da Nisan ayında 442 konut satıldı



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu Adıyaman'da Nisan ayı içerisinde 442 konutun satıldığını açıkladı.

TÜİK, Adıyaman'da Nisan ayında 442 adet konut satıldığını ve tüm iller içinde 50. sırada yer aldığını kaydetti. Adıyaman, Türkiye genelinde satışı yapılan 114 bin 446 konutun yüzde 0,4'ü kadar paya sahip oldu. 442 konut satışının 232'si ilk satış olarak, 210'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Adıyaman'da Nisan'da satışı yapılan 442 konutun yüzde 36'sı (159 konut) ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Adıyaman'da Nisan ayında konut satışında geçen yılın aynı ayına göre azalma oldu. Ocak ila Nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemde toplam bin 753 adet konut satıldı.

(AHM)



25.05.2017 14:42:53 TSI

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