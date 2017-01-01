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Gaziantep Tarımsal Koordinasyon Kurulu Toplantısı



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Tarımsal Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yavuzeli Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirildi

Her ay düzenli olarak yapılan Tarımsal Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Gaziantep Vali yardımcısı Adil Nas, Yavuzeli İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, Yavuzeli İlçe Tarım Müdürü Mehmet Gürbüz,Şehitkamil İlçe Tarım Müdürü Sait Sarıyıldız, Gap Teyap Gaziantep İl sorumlusu Ahmet Coşandal, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Gaziantep Tarım İl Müdürü Sadık Kayın ve Sait demirkıran, Gaziantep Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep İl ve İlçe Ziraat Oda Başkanları katılım sağladı. Toplantı sonrası Yavuzeli İlçe Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar il beraberindeki heyet Gaziantep Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep İl ve İlçe Ziraat Oda Başkanları ile beraber ilçeye bağlı Yöreli mahallesindeki sarımsak tarlasındaki mahsülü yerinde inceleyerek, program Yavuzeli İlçe Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar'ın yaptığı konuşmasında tüm katılımcılara katılımlarından dolayı tek tek teşekkür etti.

Toplantı sonrası Yavuzeli İlçe Ziraat Odası Başkanlığı binası önünde katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 14:43:30 TSI

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