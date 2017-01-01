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Fatsalı muhtarlara Bursa ve Çanakkale gezisi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi tarafından muhtarlara yönelik Bursa ve Çanakkale gezisi düzenlendi.

Fatsalı muhtarlar Bursa'da Cumalıkızık köyü Emir Sultan Türbesi, Yeşil Türbe, Ulu Cami, Orhangazi ve Osmangazi Türbeleri ziyaretlerinde bulunduktan sonra Çanakkale'ye geçtiler. Muhtarlar Çanakkale'de Akbaş Şehitliği, Arıburnu Anzak koyu, 64 ve 57 Alay Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi ve son olarak da Seyit Onbaşı Anıtı'nda yaptıkları ziyaret sonrası Fatsa'ya dönüş yaptılar.

Bursa ve Çanakkale ziyareti ile ilgili açıklama yapan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, "Muhtarlar Derneği Başkanımız ve yönetimi bizlerden Çanakkale'ye gitmek istediklerini talep etmişlerdi, biz de muhtarlarımızın bu taleplerini değerlendirmek istedik ve onlarla birlikte Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'de şehitlerimizi ziyaret ettik. Şehitlik abidesine geldik, tarihi yerlerimizi gördük. Gerçekten faydalı bir gezi oldu. Muhtarlarımız da bize vesile oldular. Bu anlamda onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah gönüllerine dokunan bir gezi olmuştur. Bizim gönlümüze ziyadesiyle dokundu. Ben herkese tavsiye ediyorum. Buralar gelinmesi, gezilmesi ve görülmesi gereken yerler. Çanakkale'ye bireysel gelinmemesi lazım. Toplu hareket ederek bir rehber eşliğinde görülmesi lazım. Hakikaten ecdadımızın bize miras bıraktığı, Anadolu'nun bizlere miras kalmasına vesile olan Çanakkale'nin gezilip görülmesi gerekiyor" dedi.

Fatsa Belediyemiz Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün de yaptığı açıklamada Çanakkale'nin Türk milleti açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Çanakkale'de bir tarih yatıyor. Çanakkale topraklarında herkesin uzaktan yakından atası var. Gezimizde Çanakkale'de yaşananları anlamaya çalıştık. Atalarımızın savaştıkları yerleri görerek birebir hissetmeye çalıştık. Gezimiz çok güzel ve faydalı oldu. Bu kültürel geziye katkı sağlayan Fatsa Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan ve bu gezinin öncülüğünü yapan belediye başkan yardımcımız Muharrem Aktepe'ye teşekkür ediyoruz. Ekibimiz çok güzeldi, Muhtarlar Derneği Başkanımız Naci Kızılkaya herkesle birebir ilgilendi. Muhtar arkadaşlarımız da toplu hareket ettiler en önemlisi de buydu çok şükür kazasız belasız gezimizi tamamladık. Daha Fatsa'ya dönmeden bu tür gezilerin her sene yapılması konusunda talepler almaya başladık. Bu konuyu büyüklerimiz ile değerlendireceğiz" şeklinde konuştu

Muhtarlar adına açıklama yapan Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya ise, "İnşallah her sene bu tür organizasyonlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Çok anlamlı bir gezi oldu bizler için. Bursa ve Çanakkale'yi gezdik. Gelen talepler doğrultusunda da ülkemizin diğer tarihi yerlerini de gezmek istiyoruz" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



25.05.2017 14:44:01 TSI

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