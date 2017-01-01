ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güneydoğu TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur:

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:44
Güneydoğu TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur:
Güneydoğu TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur:
- "2017 yılı huzur ve yatırım yılı olmalı"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Tüm İşadamları Kalkınma Derneği (Güneydoğu TÜYİK-DER) Başkanı Hayri Yağmur Diyarbakır'ın 2017 yılında huzur ve yatırım yılı olması gerektiğini belirterek, "Diyarbakır ve bölgemize huzurun baki kalması için turizm sektörünü batıdaki gibi refah ve huzur içerisinde genişletmemiz gerekir" dedi.
Güneydoğu TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'un organizasyonuyla 40 firmanın Diyarbakır'a davet edildiğinin altını çizen Yağmur, "Diyarbakır ve bölgemize huzurun baki kalması için turizm sektörünü batıdaki gibi refah ve huzur içerisinde genişletmemiz gerekir. Diyarbakır Valimiz Hüseyin Aksoy 40 firmayı Diyarbakırımıza davet ederek bölgemizi ve ilimizi ön plana çıkarma gayretlerini önemsiyorum. Sayın valimizin çabaları her zaman takdire şayandır. Değerli Valimiz Diyarbakır için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendisi bir Diyarbakır sevdalısıdır. Hepimiz Diyarbakır için sözde değil özde çalışıp gayret göstermeliyiz. Artık konuşmak yerine icraat yapmalıyız lafla olmaz her sektörde icraat gösterme zamanı" dedi.
Dernek olarak birçok projeler hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Yağmur, "Çok değişik projelerle ilimize sahip çıkmayı hedeflemekteyiz. Neden bir Gaziantep, Kayseri, İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki yatırımlar fabrikalar olmasın Diyarbakır'da. Diyarbakır insanlık şehridir güzellik şehridir elbette ki buralarda imkanlar olursa şehrimiz daha büyür huzur gelir turistler gelir. Diyarbakırımız tarih kokuyor kıymetini kimse bilmiyor. Huzurun teminatı öncelikle Diyarbakır'da ve bölgemizde yaşayan insanların kendileridir. Sayın valimiz, kaymakamlarımız, komutanlarımız, belediye başkanlarımız, herkesin görevi dolduğunda haklı olarak ilimizden ve bölgemizden ayrılmak durumundadırlar. Bizler kalıcıyız o zaman çözüm biz Diyarbakır ve bölge halkındadır. Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi bizlerde birbirimizi önemsemeli ve yatırım için iş adamlarını ivedilikle bölgemize getirebilmeliyiz. Turizm sektörü bölgeye verilen ciddi bir hayat kaynağıdır. Zaten dernek olarak olarak da turizm sektörünü önemsiyor akabinde ham maddenin maddeye dönüştüğü fabrikaların dumanlarının tüttüğü bir Güneydoğu düşünmek istiyoruz. Her zaman halkımızın yanında olacağız halkımızın sorunları dertleri bizim sorunumuz bizim derdimizdir kapımız her zaman açık olacaktır" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

25.05.2017 14:44:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakırlı atletler Almanya'ya yolcusu
YEREL

DİYARBAKIRLI ATLETLER ALMANYA'YA YOLCUSU
Uluslararası arenada Diyarbakır ilgi odağı oldu
YEREL

ULUSLARARASI ARENADA DİYARBAKIR İLGİ ODAĞI OLDU
Bismil'de sinema etkinliği sürüyor
YEREL

BİSMİL'DE SİNEMA ETKİNLİĞİ SÜRÜYOR
Silvan'daki camilerde Ramazan temizliği
YEREL

SİLVAN'DAKİ CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ
Başkan Gülenç, mahallede çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL

BAŞKAN GÜLENÇ, MAHALLEDE ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Amed Sportif'e ceza geldi
YEREL

AMED SPORTİF'E CEZA GELDİ
Diyarbakırlı milli atıcıdan bir rekor daha
YEREL

DİYARBAKIRLI MİLLİ ATICIDAN BİR REKOR DAHA
Kayapınar Belediyesinden Ramazan ayı denetimi
YEREL

KAYAPINAR BELEDİYESİNDEN RAMAZAN AYI DENETİMİ
'İyilik Melekleri' belediye otobüslerinde
YEREL

'İYİLİK MELEKLERİ' BELEDİYE OTOBÜSLERİNDE
Sahura kalkmak metabolizmayı güçlendiriyor
YEREL

SAHURA KALKMAK METABOLİZMAYI GÜÇLENDİRİYOR
TOBB Genel Kuruluna Diyarbakır'dan tam katılım
YEREL

TOBB GENEL KURULUNA DİYARBAKIR'DAN TAM KATILIM
Amed Sportif Faaliyetler'de yaz futbol okulu kayıtları başlıyor
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER'DE YAZ FUTBOL OKULU KAYITLARI BAŞLIYOR
Tekstil eğitimini tamamlayan 150 kadına sertifika verildi
YEREL

TEKSTİL EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN 150 KADINA SERTİFİKA VERİLDİ
Diyarbakır'da 'Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu' yapılacak
YEREL

DİYARBAKIR'DA 'ULUSLARARASI MEDENİYETLER BİSİKLET TURU' YAPILACAK
Kayapınar'daki camilerde Ramazan temizliği
YEREL

KAYAPINAR'DAKİ CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ
Dezavantajlı öğrencilere İngilizce kursu
YEREL

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE İNGİLİZCE KURSU
Diyarbakır'da 138 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL

DİYARBAKIR'DA 138 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES!" DEDİRTTİLER...

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...