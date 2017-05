YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güneydoğu TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur:

- "2017 yılı huzur ve yatırım yılı olmalı"



DİYARBAKIR (İHA) - Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Tüm İşadamları Kalkınma Derneği (Güneydoğu TÜYİK-DER) Başkanı Hayri Yağmur Diyarbakır'ın 2017 yılında huzur ve yatırım yılı olması gerektiğini belirterek, "Diyarbakır ve bölgemize huzurun baki kalması için turizm sektörünü batıdaki gibi refah ve huzur içerisinde genişletmemiz gerekir" dedi.

Güneydoğu TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'un organizasyonuyla 40 firmanın Diyarbakır'a davet edildiğinin altını çizen Yağmur, "Diyarbakır ve bölgemize huzurun baki kalması için turizm sektörünü batıdaki gibi refah ve huzur içerisinde genişletmemiz gerekir. Diyarbakır Valimiz Hüseyin Aksoy 40 firmayı Diyarbakırımıza davet ederek bölgemizi ve ilimizi ön plana çıkarma gayretlerini önemsiyorum. Sayın valimizin çabaları her zaman takdire şayandır. Değerli Valimiz Diyarbakır için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendisi bir Diyarbakır sevdalısıdır. Hepimiz Diyarbakır için sözde değil özde çalışıp gayret göstermeliyiz. Artık konuşmak yerine icraat yapmalıyız lafla olmaz her sektörde icraat gösterme zamanı" dedi.

Dernek olarak birçok projeler hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Yağmur, "Çok değişik projelerle ilimize sahip çıkmayı hedeflemekteyiz. Neden bir Gaziantep, Kayseri, İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki yatırımlar fabrikalar olmasın Diyarbakır'da. Diyarbakır insanlık şehridir güzellik şehridir elbette ki buralarda imkanlar olursa şehrimiz daha büyür huzur gelir turistler gelir. Diyarbakırımız tarih kokuyor kıymetini kimse bilmiyor. Huzurun teminatı öncelikle Diyarbakır'da ve bölgemizde yaşayan insanların kendileridir. Sayın valimiz, kaymakamlarımız, komutanlarımız, belediye başkanlarımız, herkesin görevi dolduğunda haklı olarak ilimizden ve bölgemizden ayrılmak durumundadırlar. Bizler kalıcıyız o zaman çözüm biz Diyarbakır ve bölge halkındadır. Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi bizlerde birbirimizi önemsemeli ve yatırım için iş adamlarını ivedilikle bölgemize getirebilmeliyiz. Turizm sektörü bölgeye verilen ciddi bir hayat kaynağıdır. Zaten dernek olarak olarak da turizm sektörünü önemsiyor akabinde ham maddenin maddeye dönüştüğü fabrikaların dumanlarının tüttüğü bir Güneydoğu düşünmek istiyoruz. Her zaman halkımızın yanında olacağız halkımızın sorunları dertleri bizim sorunumuz bizim derdimizdir kapımız her zaman açık olacaktır" diye konuştu.

25.05.2017 14:44:23 TSI

