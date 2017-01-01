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Melis'ten üç gündür haber alınamıyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Salı gününden beri kayıp olan 16 yaşındaki Melis Çıtır'dan üç gündür haber alınamıyor. Uşak'ta heryerde Melis'i arayan aile kızlarının hayatından endişe etmeye başladı.

23 Mayıs günü Adliye'de mahkeme çıkışı sonrası kayıplara karışan Melis Çıtır üç gündür ailesi tarafından aranıyor. Baba Çetin Çıtır kızının hayatından endişe ettiklerini durumu polise de bildirdiklerini söyledi. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü dile getiren baba Çetin Çıtır, "Kızım 16 yaşında açık lisede eğitim hayatına devam ediyor. 2 yıl önce girdiği erenlik döneminde ciddi travma yaşadı. Bizde kendisine Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi ettirdik. Tedavisi henüz bitmemişti. Geçtiğimiz ay bir tartışma yaşadık. Beni şikayet etmiş "şiddet görüyorum" diye. Salı günü mahkememiz vardı. Mahkemeye girip çıktık. Ondan sonra kayıplara karıştı. Yanında hiç para yok telefonu bile evde. Kızımın hayatından endişe ediyorum" dedi.

Melis'in gidebileceği her yere baktıklarını dile getiren üzüntülü baba Çetin Çıtır, "Kızım sürekli zaten günlüklerine yada yüzümüze buradan gideceğim 'Kendime başka hayat kuracağım çok sıkıldım' derdi. Bizde kontrol altında tutmaya çalışırdık. Birkaç kez evden uzaklaştığı oldu, fakat hemen akşamına yada ertesi gün evine dönerdi. Şimdi üç gündür kayıp ne yapabileceğimizi bilemiyoruz. Kızımın biri tarafından alıkonulduğunu düşünmeye başladım. Çünkü yanında hiç parası yoktu. Kalabileceği bir otel yada şehir dışına çıkacak maddi gücü yok şuanda. Allah aşkına görenlerin yada duyanların 05413421235 yada 05315421368 numaralı telefonlardan bize bildirmelerini vatandaşlarımızdan rica ediyorum" dedi.

(EÖ-MB-Y)



25.05.2017 14:45:34 TSI

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