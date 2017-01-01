YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GAÜN Öğrencilerinden "O Köy Bizim Köyümüzdür" Projesi

GAÜN Öğrencilerinden "O Köy Bizim Köyümüzdür" Projesi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü öğrencileri Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

GAÜN İslahiye İİBF Öğr. Gör. Filiz Çokay Çopuroğlu koordinatörlüğünde TDP kapsamında İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencileri ile birlikte "O Köy Bizim Köyümüzdür" projesi gerçekleştirildi. Projeyle ihtiyacı olan okullara yardımcı olmayı planladıklarını ifade eden Öğr. Gör. Çopuroğlu, proje kapsamında ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Arfalı Mahallesi İlkokulu öğrencilerinin fakülteye davet edildiğini

belirterek, öğrencilere kıyafet, okul araç gereçleri gibi çeşitli hediyeler verildiğini söyledi. Çopuroğlu, köy okulu öğrencileri için uçurtma şenliği düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Program proje kapsamında üniversite öğrencilerinin toplamış oldukları kitapları ve diğer hediyeleri, GAÜN İslahiye İİBF İslahiye Yerleşkesinde öğrencilere verilmesi ile sona erdi.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 14:45:52 TSI

NNNN

