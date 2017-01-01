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VASKİ'den içme suyu çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca başlatılan içme suyu hat yenileme çalışmaları devam ediyor.

Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde başlatılan 40 kilometrelik içme suyu şebeke hat yenileme çalışmasının 4,5 kilometresini Eminpaşa Mahallesi'nde yapacak olan VAKSİ ekipleri, ana borudaki hat yenileme çalışmasında evsel bağlantıları ise ücretsiz olarak yapıyor. Mevcut eski hatların kullanım ömürlerinin dolması ve oluşan arızaların artmasından kaynaklı sağlıksız içme suyu ve su kayıpları, hat yenileme çalışmasıyla birlikte son bulacak.

Eminpaşa Mahalle Muhtarı Raif Çiçek, VASKİ'nin yapmış olduğu çalışmayı takdir ettiğini belirterek, "Ben ve mahallelim bu çalışmayı yakınen takip ediyoruz. Kendilerine gerekli her türlü desteği vermekteyiz. Bizlerin defalarca başvurusuna rağmen çözülmeyen sıkıntımız, yeni giderilmeye çalışılıyor. Bundan dolayı VASKİ çalışanlarına teşekkür ederim'' dedi.

(MSA-Y)



25.05.2017 14:46:19 TSI

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