Söğüt Meslek Yüksekokulu ek binasının temel atma töreni gerçekleştirildi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Söğüt Meslek Yüksekokulu ek binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.
Söğüt ilçesindeki Söğüt Meslek Yüksekokulu yanındaki boş alana yapılması planlanan ek binasının temel atma törenine; Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pr. Dr. Nurgül Özbay, üniversite Genel Sekreter Cihan Darcan ve öğrenciler katıldı. Söğüt İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal'ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından protokol üyeleri, harç dökme butonuna basarak gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan binanın temelini attı.
(CKT-MET-Y)
25.05.2017 14:46:24 TSI
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