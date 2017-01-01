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Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) Genel Kurulu Yapıldı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı. Genel kurulda divan başkanlığını Hüseyin Gündüz, divan üyeliklerini ise Kasım Üzüm ve Erdal Erdiliballı yaptı.

2016 yılı faaliyet raporu, mali raporlar ve denetleme raporlarının okunduğu genel kurul toplantısında raporlar oy birliği ile kabul edildi. SÖKEV'in 2016 yılı gelir, gider hesabının denk 1 milyon 600 Bin 508 TL olduğu belirtildi.

Bugüne kadar daha çok Söke'ye üniversite binaları kazandırmak anlamında ciddi faaliyetler yürüten SÖKEV'in 2017 yılında okulların projelerine de destek verdiği belirtildi. Şu ana kadar 20 projeye destek olduklarını belirten SÖKEV Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, SÖKEV'in bundan böyle öğrencilere burs ve diğer eğitim faaliyetleri içerisinde de yer alacağını söyledi.

Diğer taraftan SÖKEV genel kurulunda üyelerin gözden geçirilmesi vefat edenlerin ve FETÖ gibi örgüt suçlamaları kapsamında adli işlem görenler varsa üyeliklerinin son verilmesine karar verildi.

(LT-MB-Y)



25.05.2017 14:47:11 TSI

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