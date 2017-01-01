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Yozgat'ta Ramazan pidesi 1 liraya satılacak



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Geçen yıl Yozgat'ta 1 liraya satılan 200 gram Ramazan pidesi, bu yılda aynı fiyattan iftar sofrasında yerini alacak.

Fırın işletme sahibi Ali Açıkgöz, bu yıl Ramazan pidesi fiyatlarında herhangi bir artışın olmadığını belirterek 200 gram pidenin 1 liradan satışa sunulacağını söyledi. Yozgat'ta fırıncıların pide hazırlıklarına başladığını ifade eden Açıkgöz,"Yozgat'ta geçen yıl olduğu gibi bu yılda almış olduğumuz kararla pide fiyatları aynı şekilde devam edecek. Ramazan ayında fırıncılar olarak fiyat artırımına hiçbir zaman gitmedik. 200 gram pide Yozgat'ta 1 liraya satılacak" dedi.

Ancak, susamlı ve yumurtalı pide yaptırmak isteyen vatandaşlar ise belirlenen ücretin üzerine ekstra bir ücret ödeyecek.

(BMG-UY-Y-)



25.05.2017 14:45:14 TSI

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