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Yiğit; "Etkinliklerle sporcuların ve tatilcilerin dikkatini bölgemize çekeceğiz"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:47
Yiğit; "Etkinliklerle sporcuların ve tatilcilerin dikkatini bölgemize çekeceğiz"
Yiğit; "Etkinliklerle sporcuların ve tatilcilerin dikkatini bölgemize çekeceğiz"

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit yazılı basın açıklaması yaparak, turizm sezonunu değerlendirdi. Açıklamasında bölge turizminin deniz, kum ve güneşe bağımlı olmadığını vurgulayan Yiğit, "Doğa fotoğrafçılığı, Kuş Gözlemciliği, Trekking, Bisiklet, Yürüyüş gibi sporlarla ilgili etkinlikler düzenleyerek sporcuların ve tatilcilerin dikkatini bölgemize çekmeyi planlıyoruz" dedi.
Kısa vadede bölgede bulunan işletmelere katkı sağlamak ve sezonu 12 aya çıkarmak amacıyla çeşitli sportif faaliyetler düzenlediklerini aktaran Yiğit, "bölgemize katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu alanda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni projeler üreterek nasıl büyük kitlelere ulaşırız, organizasyonlarımıza hangi faaliyetleri ekleyerek daha iyi etkinlikler düzenleriz. Bu konulara yoğunlaşarak bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Tabi ki de amacımız kısa vadede turizm canlandırmak değil orta ve uzun vade de nasıl bölgemize katkı sağlarız, hangi pazarlara yönelmeliyiz bu konular üzerinde de çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yurtdışından gelen konukların, ortalama 5 günün üzerinde kalış süresi olduğunu belirten Yiğit, "paket turu verilerine göre İspanya ve İtalya'dan sonra Türkiye'nin 3'üncü önemli tatil destinasyon olması bize avantaj sağlıyor. Yalnız geçen yıl ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı, Yurtdışından gelen turistlerin destinasyon tercihlerinin, Yunanistan'ın özellikle Girit, Rodos ve Kos'a dönük olmak üzere talep artışında ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Yurtdışı fuarlarına katılarak bölgemizin tanıtımına katkı sağladığımızı düşünmekteyiz. Bizde bu verileri göz önünde tutarak ülkemizin ve bölgemizin güvenli olduğuna dair iş birlikçilerimiz ve üyelerimizle birlikte bölgemizi tanıtmak ve turizm potansiyelini arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Muğla'nın büyük ölçüde İngiliz pazarına bağımlı olduğunu söyleyen Sezgin Yiğit, bu bağımlılığın bölge turizmi açısından ciddi riskler oluşturduğuna değindi.
İngiltere'nin başka destinasyonlarla dengelenmesi gerektiğine işaret eden Yiğit şunları kaydetti; "İsveç, Hollanda, Almanya ve Rus pazarları büyük önem arz ediyor. Katıldığımız fuarlarda bölge tanıtımına büyük ölçüde katkı sağladık fakat yalnızca fuarlara katılmak yeterli olmuyor. Bölgedeki işletmelerimizin kalitelerini arttırmaları gerektiği, katıldığımız fuarlarda gözlemlediğimiz konular arasında. Kaliteyi arttırarak uzun vade de kalıcı bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda üç şeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak isteriz. Bunlar; yemekler, temizlik ve çalışan personelin müşteriye karşı olan tutumu ön sıralarda yer alıyor. Bu konuda Muğla'da denetimlerin artırılması, hizmet ve yemek kalitesinin belli bir standartta tutulması gerektiğini tüm işbirlikçilerimize ve dernek üyelerimize empoze etmekteyiz Bu sayede gelen misafirlerimizin memnun olarak bölgemizden ayrılmalarını sağladığımız taktirde, uzun vadede turizm sektöründe kalıcı olacağımıza inanıyoruz."
Türk Cumhuriyetleri ve Uzakdoğu pazarlarına yöneleceğiz
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Uzakdoğu gibi pazarlara yönelerek yeni pazarlar oluşturulmasına katkı sağlamayı planladıklarını ifade eden Yiğit açıklamasına şu sözlerle devam etti; "Bu destinasyonlarla ilgili fuarlara katılarak bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Çünkü bölgemizde sadece deniz turizmi yapılmamaktadır. Doğa fotoğrafçılığı, Kuş Gözlemciliği, Trekking, Bisiklet, Yürüyüş gibi sporların da bölgemizde aktif olarak yapıldığını düşünürsek, bu sporlarla ilgili etkinlikler düzenleyerek sporcuların ve tatilcilerin dikkatini bölgemize çekmeyi planlıyoruz. Böylece turizmin bu bölgede 12 aya çıkacağına inanıyoruz."
(CC-MB-Y)

25.05.2017 14:47:50 TSI
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