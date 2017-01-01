Ramazan eğlenceleri Başlıyor
(Fotoğraflı)
Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 4.'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Mahallede Ramazan Eğlenceleri' 27 Mayıs Cumartesi iftardan sonra Dilaverbey Mahallesi'nde başlıyor.
Fasıl, Kanto, Meddah, Hacivat ve Karagöz ile Sihirbaz gösterilerinin sergilendiği gecenin sonunda mahalle halkı sürpriz hediyelerle buluşacak.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın göreve gelmesiyle birlikte; eski ramazan gecelerinin yaşatılması, Ramazan Kültürü'nün genç nesillere tanıtılması amacıyla başlatılan 'Geleneksel Mahallede Ramazan Eğlenceleri'nin dördüncüsü Ramazanın ilk günü olan 27 Mayıs akşamı Dilaverbey Mahallesi'nde başlıyor.
Ramazan eğlenceleri, Ramazan Ayı boyunca 24 mahallede devam edecek. Her gece başka bir mahallede düzenlenecek olan eğlencelerle Edirneliler, eski ramazanların tadına varacak.
Ramazan Ayı'nın huzur ve bereket getirmesini dileyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Barışın, hoşgörünün, huzurun ve güvenin başkenti Edirne'de; Ramazan Ayı'nın birlikteliğini beraber paylaşalım. Geleneklerimizi yaşatalım. Ramazan eğlencelerini, mizah kültürümüzü genç nesillerde tanıtalım. Ramazan Ayı'nın huzurunu ve bereketini paylaşmak için mahallenizdeyiz" dedi.
Ramazan Ayı Programı:
27 Mayıs Dilaverbey Mahallesi(Cumhuriyet Parkı)
28 Mayıs- Abdurrahman Mahallesi(Değirmen Heykeli Önü)
29 Mayıs Barutluk Mahallesi(Baş Bakkal Sokak)
30 Mayıs- Sabuni Mahallesi(İnönü İlkokulu Bahçesi)
31 Mayıs- İstasyon Mahallesi(Kahveler Meydanı)
1 Haziran- Umurbey Mahallesi(Gazi İlkokulu Bahçesi)
2 Haziran- Medrese Ali Bey Mahallesi(Muhtarlık Önü)
3 Haziran Kocasinan Mahallesi(Vali Konağı Karşısı)
4 Haziran Toki 1. Etap(Lalaşahin Paşa İlkokulu)
5 Haziran Yıldırım Hacısarraf Mahallesi( Merkez Park)
6 Haziran Sarıcapaşa Mahallesi(Kurtuluş İlkokulu Bahçesi)
7 Haziran Çavuşbey Mahallesi (Yeni Muhtarlık Binası Önü)
8 Haziran Meydan Mahallesi(Mahalle Meydanı)
9 Haziran Şükrüpaşa Mahalesi(Muhtarlık Arkası Çocuk Parkı)
10 Haziran- Fatih Mahallesi(Su sitesi Önü Yeşil Alan)
11 Haziran- Babademirtaş Mahallesi(Aile Sağlığı Merkezi Önü)
12 Haziran- NişancıPaşa Mahallesi(50.yıl İlkokul Bahçesi)
13 Haziran- Mithatpaşa Mahallesi(İstiklal İlkokulu Bahçesi)
14 Haziran- Karaağaç Mahallesi(Karaağaç Yatılı Bölge Okulu)
15 Haziran- Yıldırım Beyazıd Mahallesi(Kahveler Arkası Meydan)
16 Haziran- 1. Murat Mahallesi( Zübeyde Hanım Parkı Arkası)
17 Haziran- Şükrüpaşa Mahallesi( Gölet)
18 Haziran- Fatih Mahallesi( Alper Yazoğlu Ortaokulu Bahçesi)
19 Haziran- Yancıkcı Şahin Mahallesi(Şükrüpaşa İlkokulu Bahçesi)
20 Haziran- Avrupa Kent(Site Sosyal Tesisi)
21 Haziran- Kadir Gecesi( Saraçlar Caddesi Özel Program)
22 Haziran- Yeniimaret Mahallesi(Mithatpaşa İlkokulu)
23 Haziran- Talatpaşa Mahallesi(Köy Otobüsleri Durağı)
24 Haziran- Menzilahir Mahallesi( Fevzipaşa İlkokulu Bahçesi)
(KU-BA-Y)
25.05.2017 14:47:56 TSI
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