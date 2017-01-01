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Kuşadası Gençlikspor Göksel Özdemir ile anlaştı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kuşadası Gençlikspor teknik direktörlüğe Göksel Özdemir'i getirdi. Özdemir'in yarımcılığını ise çıkaran Özcan Terzi yapacak.

Geçen yıl Aydın Süper Amatör Lig'de ikinci olarak oynadığı Play-Out maçında Çine Madranspor'u yenip Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Kuşadası Gençlikspor ilk iş olarak teknik direktörlük sorununu çözdü. Göksel Özdemir ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Yardımcı antröner olarak da takımı BAL Ligi'ne çıkartan Özcan Terzi ile anlaştı. Kuşadası Gençlikspor'un Göksel Özdemir ile anlaştığı kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yeni sezonda 3. Lig hedefimiz doğrultusunda Göksel Özdemir hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. Takımımızı BAL ligine çıkaran Özcan hocamız da bu sezon Göksel hocamızın yardımcı antrenörlük görevini yürütecek. Özcan hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyoruz. Teoman hocamız kaleci antrenörlüğü görevine devam ediyor. 3. Lige çıkma hedefi ile şampiyonluk mücadelesi vereceğimiz BAL Liginde teknik heyetimize başarılar diliyoruz" denildi.

(ZH-MB-S)



25.05.2017 14:48:38 TSI

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