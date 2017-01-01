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Gebze'de D-100 trafiğe kapatılıyor



KOCAELİ (İHA) - Gebze Hannibal Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında D-100 Devlet Yolu kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak.

Gebze Hannibal Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında D-100 Devlet Yolu kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak, D-100 Devlet Yolu Kuzey ve Güney yan yollara aktarılacak. D-100 Devlet yolu ilk olarak İstanbul-Ankara yönünde 1 Haziran Cumartesi günü güney yan yola aktarılacak. İkinci etapta ise Ankara-İstanbul yönünde araç trafiği 20 Haziran Salı günü Kuzey yan yola aktarılacak.

1 Haziran Cumartesi günü itibari ile İstanbul-Ankara yönünde D-100 Devlet yolu araç trafiğinin aktarılacağı Güney yan yol tek yön olarak işleyecek. Bu tarihten itibaren güney yan yola 1313/5 sokak, Tatlıkuyu caddesi, 1318/2 sokak, 1318/4 sokak, 1319 sokak, 1319/1 sokak ve 1801 sokakların Güney Yan yol bağlantısı kapatılacak.

20 Haziran Salı günü itibari ile Ankara-İstanbul yönünde D-100 Devlet yolu araç trafiğinin aktarılacağı Kuzey yan yol tek yön olarak işleyecek. Gebze Center köprüsü üzerindeki sinyalizasyon kapatılarak transit geçiş sağlanacak. Transit trafik Türbe ile Polis Merkezi arasından geçerek yon yoldan devam edecek. bu süre zarfında 1213 sokak, 1207 sokak ve 1209 sokağın kuzey yan yola bağlantısı kapatılacak.

(GY-Y)



25.05.2017 14:50:16 TSI

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