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Develi'de görsel sanatlar sergisi düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Dudu Şahin Tokluoğlu Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergilendi.

İlçe meydanındaki sergi hakkında bilgiler veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Suna Demirel, "Dudu Şahin Tokluoğlu Ortaokulu olarak görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım dersinde bir dönemde yapmış olduğumuz çalışmalar sergilenmektedir. İlgi ve desteklerinden dolayı milli eğitim müdürümüze ve Develi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Serginin açılışının ardından eserler, ziyaretçilere sunuldu.

(TB-AÖ-Y)



25.05.2017 14:51:20 TSI

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