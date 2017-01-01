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Kahta Belediyesi Voleybol Takımı şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlık Kupasının Şampiyonu Kahta Belediyesi Voleybol takımı oldu.

Kahta ilçe Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2017 sezonu Kurumlararası Voleybol Turnuvası Atatürk Spor Salonunda yapılan final müsabakası ile sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Kahta Belediyesi Voleybol Takımı oldu. Turnuvanın şampiyonu olan Kahta Belediyesi Voleybol Takımına kupasını takdim eden ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, elde ettikleri başarıdan ötürü takımın oyuncularını tebrik etti. Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkürlerini ileterek, tebrik ettiğini belirten Kaymakam Kaya, genel anlamda güzel bir turnuva gerçekleştirildiğini söyledi. Düzenlenen bu tür sportif etkinlikler Kamu Kurumları arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade eden Kaymakam Kaya, "Amacımız bu tür etkinliklerle kurumlar arası dayanışma, kardeşlik, dostluk ve kaynaşmaya vesile olmaktır. Bu sayede farklı kurumlardaki arkadaşlarımız birbirleri ile tanışma fırsatı da bulmuş oldu. Bu tür sportif faaliyetler kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesinde oldukça önemli. Bu müsabakanın düzenlenmesindeki temel amacımız, ilçemizdeki kurum çalışanları arasında dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık ruhunu canlandırmak ve çalışanların çalışma ortamının stresinden uzaklaştırıp spor yaparak eğlenmelerine olanak sağlamaktır. Sporla iç içe olmak ayrı bir güzellik katıyor. Spor, insanı kötü alışkanlıklardan uzak tutar. İnşallah biz bunu ilçemizde başaracağız. Bu vesile ile turnuvada dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvaya katılım gösteren tüm takımlarımıza da ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Turnuvanın organizasyonunda emeği geçen Gençlik Spor ilçe müdürümüze, il müdürümüze ve voleybol il temsilcimize de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kahta kaymakamlığı Voleybol Turnuvasına 17 takım ve 180 sporcu katıldı. Turnuva ikincisi olan Girne Ortaokulu Takımının kupasını İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, turnuvanın üçüncüsü olan Hürriyet Ortaokulu Takımının kupasını Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy tarafından takdim edildi.

Düzenlenen ödül töreni toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

(HT-SD-Y)



25.05.2017 14:53:38 TSI

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