Sungurlu'da trafik kazası: 1 Yaralı
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza Fatih Mahallesi 3000. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (42) yönetimindeki 19 AG 570 plakalı otomobil, S.S.(15) yönetiminde ki elektrikli bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan bisiklet sürücüsü S.S. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
(SŞ-BÖ)
25.05.2017 14:53:55 TSI
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