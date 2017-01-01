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Samsat'ta Saadet Partisi ilçe olağan kongresi yapıldı



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesin Saadet Partisi (SP) ilçe olağan kongresi gerçekleştirildi.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla çadırda gerçekleştirilen kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kongrenin Divan Başkanlığına Ramazan Karakaş üyeliklere ise Fatih Toprak ve Ömer Avcı oy birliği ile seçildi. İsmail Küçükaslan'ın yeniden ilçe başkanı olduğu listede Abdullah Kıraç, Abdulkadir Dost, Tevfik Aktulum, İsmail Atçı, Abdulhamit Dere ve Hüseyin Çelik asil yönetim kurulu üyeleri olarak yer aldılar. Ayrıca tek liste olarak gidilen seçimde 14 üyenin oy kullandığı ve 7 kişilik ilk kongre delegelerinin de seçildiği belirtildi. Kongre sonunda bir açıklama yapan İlçe Başkanı İsmail Küçükaslan, yeniden göreve getirilmiş olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, üyelere teşekkür etti. Başkan Küçükaslan, "Partimizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda hizmet edebilme imkanı bulduğum için mutluyum. Kongremizin başarı ile tamamlanması ve yeniden Samsat ilçe başkanı seçilmemden dolayı divan ve üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(FÇ-SD-Y)



25.05.2017 14:54:58 TSI

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