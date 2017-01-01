Cizre'de Ramazan öncesi gıda ve hijyenik denetimi
(Fotoğraflı)
Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın, market ve pastanelerde gıda ve hijyenik denetimi yaptı.
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde fırın, market ve pastanelerde gıda ve hijyenik denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında özellikle ekmek ve unlu mamullerinin üretimi ve satışının daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapılması için iş yerleri evrakları da kontrol edildi. Denetimde halkın sağlığı için de özellikle unlu mamullerinin üretildiği ve satıldığı yerlerde çalışanların galoş ve bone takması hususunda gerekli uyarılar yapıldı.
(AY-MP-Y)
25.05.2017 14:54:06 TSI
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