ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizre'de Ramazan öncesi gıda ve hijyenik denetimi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:54
Cizre'de Ramazan öncesi gıda ve hijyenik denetimi
Cizre'de Ramazan öncesi gıda ve hijyenik denetimi

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın, market ve pastanelerde gıda ve hijyenik denetimi yaptı.
Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde fırın, market ve pastanelerde gıda ve hijyenik denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında özellikle ekmek ve unlu mamullerinin üretimi ve satışının daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapılması için iş yerleri evrakları da kontrol edildi. Denetimde halkın sağlığı için de özellikle unlu mamullerinin üretildiği ve satıldığı yerlerde çalışanların galoş ve bone takması hususunda gerekli uyarılar yapıldı.
(AY-MP-Y)

25.05.2017 14:54:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Terörün zarar verdiği camiler ramazana hazır
YEREL

TERÖRÜN ZARAR VERDİĞİ CAMİLER RAMAZANA HAZIR
Cizre Belediyesi gençleri geleceğe hazırlıyor
YEREL

CİZRE BELEDİYESİ GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR
Cizre Merkez Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

CİZRE MERKEZ ANADOLU LİSESİNDE TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
Şırnak'ta şehit polis memuru için tören
YEREL

ŞIRNAK'TA ŞEHİT POLİS MEMURU İÇİN TÖREN
Şırnak'ta çatışma
YEREL

ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA
Cizre'de &quot;il olma&quot; sevinci
YEREL

CİZRE'DE "İL OLMA" SEVİNCİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES!" DEDİRTTİLER...

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...