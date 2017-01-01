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Fadıloğlu, Ramazan ayı öncesi mesaj yayımladı



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Fadıloğlu, mesajında Ramazan Ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi. Fadıloğlu ramazanın affetme ayı olduğunu belirterek, "Ramazan Ayı, borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmaya en büyük fırsattır. Ramazan Ayı, her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme ayıdır. Ramazan, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma ayıdır. Yüce Allah'ın affına erebilmek için affetme ayıdır. Ramazan Ayı bizlere; her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan uzak kalmayı öğretir. Bütün alemi kuşatan rahmet tecellisinden istifade edebileceğimiz, Hazret-i Peygamber'e (SAV) tam bir şefaat yetkisinin verildiği ve Cenab-ı Allah'ın af ve mağfiretinin coştuğu, bol sevaplı bir Ramazan Ayını daha idrak edebilmenin fırsatını yaşamaktayız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İnsanlığın mukadderat programının çizildiği, bütün hikmetli işlerin ayırımının yapıldığı, feyiz ve bereketiyle mübarek bir zaman dilimi olan Ramazan Ayı, idrak ve şuur içinde ihya edebileceğimiz eşsiz bir arınma vesilesidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle bu mübarek ayın tüm hemşehrilerimiz ve İslam alemi için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin kuvvet bulmasına vesile olmasını en kalbi duygularımla niyaz ediyorum. Bütün hemşehrilerimizin ve İslam dünyasının Ramazan Ayını yürekten kutluyorum" dedi.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 14:56:43 TSI

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