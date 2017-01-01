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Atakum'da 'Güçlü Kadın' hareketi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:57
Atakum'da 'Güçlü Kadın' hareketi
Atakum'da 'Güçlü Kadın' hareketi
- Sertifikalar Başkan Taşçı'dan

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak amacımız; kadınların sosyal, kültürel ve istihdam odaklı projelerle buluşturulması, bu sayede de hem ekonomik hem de sosyal hayat içerisindeki yerlerini almalarıdır" dedi.
Atakum Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği "Üreten Kadın Güçlü Atakum" projesine katılan kadınlara "Aile İçi Şiddetin Psikolojik Yansımaları" konulu seminer verildi. Seminere katılanlar, sertifikalarını Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'dan aldı.
Atakum Belediyesi tarafından, ilçedeki kadınların iş gücünün çalışma hayatına kazandırılması noktasında planlanan ve yoğun katılım sağlanan "Üreten Kadın Güçlü Atakum" projesi, çeşitli bilgilendirme ve seminer çalışmaları ile devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, Yalı Kafe'de düzenlenen "Aile İçi Şiddetin Psikolojik Yansımaları" konulu seminer ile kadınlara bilgilendirme yapıldı. Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nalan Demirtaş ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Uzman Psikoloğu Gözde Nil Gelbal tarafından gerçekleştirilen seminerde, kadınlara şiddet olayları karşısında yapılması gerekenler, yasal haklar anlatıldı. Seminer'de ŞÖNİM Müdürü Tuğba Talay Tacar da gerçekleştirdiği sunum ile kadınları bilgilendirdi.
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı yaptığı konuşmada, "Atakum Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Üreten Kadın Güçlü Atakum projesinin 206 bin 576 Euro'luk bütçesinin bulunuyor. Bu bütçe, kadınlara ulaşmak ve bilgilendirmek amacıyla kullanılıyor. Kapsamlı eğitim çalışmaları, istihdama yönelik kurslar ve bilgilendirme odaklı seminerler ile devam eden projemizde önemli mesafeler kat edildi. Öyle ki, aynı hedeflerle Türkiye'nin bir çok kentinde hayata geçirilen bin 200 proje arasında ilk 40'a giren projemiz ile daha çok kadına ulaşmamıza imkan sunmuştur. Atakum Belediyesi olarak amacımız; kadınların sosyal, kültürel ve istihdam odaklı projelerle buluşturulması, bu sayede de hem ekonomik hem de sosyal hayat içerisindeki yerlerini almalarıdır. Bu hedef doğrultusunda geldiğimiz nokta, diğer belediyelere de örnek oluyor. Bu durum bizleri gururlandırıyor. Her zaman kadınlarımızın yanında, destekçileri olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen sertifika töreninde Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Seminere katılan 50 kadına sertifikalarını verdi.
(SAM-SLH-Y)

25.05.2017 14:57:56 TSI
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