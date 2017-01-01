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Halk eğitim yıl sonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptıkları ürünlerin sergisi 15 Temmuz şehitleri meydanında açıldı.

15 Temmuz şehitleri meydanında tören ile açılan serginin açılış konuşmasını Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar tarafından gerçekleştirildi. Müdür Uçar konuşmasında, "Bir yıl boyunca büyük emek vererek oluşturdukları eserlerini sergileyen kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise kursiyerlerin bir yıl boyunca emek verdiği eserlerin tanıtılacağı sergide çok güzel eserlerin olduğunu söyleyerek, "Biliyorum, çünkü çalışma ortamlarını gezdiğimde güzel eserlerin yapıldığını gördüm. Kursiyerlerimize yeni bir meslek öğrettiği gibi aynı zamanda bir rehabilitasyon işlevi de görüyor. Yeni arkadaşlıkların kurulmasına da vesile oluyor. Bu merkezlerimizin sayılarının artırılması ve yaşatılması için her türlü çabanın harcanması lazım. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyor hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından protokol heyeti, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide kağıt rölyef üç boyutlu şekillendirme, ahşap ürünleri, keçe sanatı, yağlı boya resim, mefruşat, kurdele ve el bickisi, tel kırma, iğne oyası, tak tasarım, giyim kurslarında üretilen eserler yer aldı.

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Müftüsü Selami Sayın, Mal Müdürü Safiye Asuman Kara, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

(KA-SD-Y)



25.05.2017 14:59:00 TSI

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